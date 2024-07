Könnyed játszadozás az olimpia előtt: legyőzte Japánt a magyar válogatott

FÉRFI KÉZILABDA, OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 41–27 (21–11)

Stuttgart, 1211 néző. V: Schulze, Tonnies (németek)

MAGYARORSZÁG: MIKLER R. – Rodríguez P. 1, Ancsin 2, HANUSZ 4, ROSTA M. 9, Bodó 4, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), Sipos 1, Ligetvári, Ilic Z. 3, SZITA 5, IMRE B. 4, Bánhidi 3, Lékai 3, Fazekas G. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

JAPÁN: Nakamura – Tokuda 2, Szakurai 1, Josida 2, Tamakava 2, Baig, Szugioka 1. Csere: Okamoto (kapus), JASZUHIRA 7 (3), Vatanabe 3, Motoki 1, Takano 2, FUDZSISZAKA 3 (1), Mizumacsi 1, Josino 2. Szövetségi kapitány: Carlos Ortega

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 16. p.: 11–5. 22. p.: 15–7. 27. p.: 19–9. 34. p.: 25–13. 39. p.: 27–18. 46. p.: 28–21. 55. p.: 34–24. 57. p.: 38–24

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 1/0, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Büszke vagyok a csapatra, hiszen nehéz meccs és kevés pihenő után kellett játszanunk egy friss és gyors válogatott ellen. De fókuszáltan kézilabdáztunk a japánok ellen, remek első félidővel, és végül biztosan nyertünk. A felkészülés végén járunk, mindenkivel nagyon elégedett vagyok, úgy érzem, készen állunk az olimpiára.

ÖSSZEFOGLALÓ

Elérkezett az utolsó lehetősége a kísérletezésre Chema Rodrígueznek, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányának, az olimpia előtt Japán volt a csapat utolsó ellenfele. A stuttgarti helyszín nem változott, az ellenfél viszont teljesen más felépítésű játékosokból állt és teljesen más stílusban játszott, mint a németek.

A magyaroknál a kezdőben kapott helyet Mikler Roland, Hanusz Egon és Rodríguez Pedro is, a kapitány igyekezett forgatni a csapatot, a kapus Palasics Kristófon kívül mindenki pályára lépett. Az első negyedórában nem is nyúlt a pályán lévő csapathoz, de utána több helyen is váltott, bejött Szita Zoltán, Ilic Zoran és Imre Bence, a védelembe pedig Ligetvári Patrik.

A japánoknak nem a kerete volt a legérdekesebb, hanem az edzőjük: Carlos Ortega eddig kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Barcával, 2012 és 2015 között pedig Veszprémben dolgozott. Míg a németek ellen az első félidőben húsz gólt kaptunk, az ázsiaiak ellen ugyanannyi idő alatt eggyel többet dobtunk, és sokkal összeszedettebben játszottunk.

A szünet után az ellenfél védekezése keményebb lett, de az előnyünk így is tíz fölé emelkedett, miközben Szita és Hanusz is megfordult a bal szélen. Rosta Miklós kilencszer talált be, de Ligetvári és Fazekas Gergő kivételével minden mezőnyjátékosunk gólt szerzett. Az utolsó felkészülési meccsünket 41–27-re megnyertük Japán ellen, a következő ellenfelünk már Egyiptom lesz egy hét múlva az olimpián.

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT OLIMPIAI KERETE

Kapusok: BARTUCZ László (MOL Tatabánya KC), PALASICS Kristóf (La Rioja Logrono, spanyol), MIKLER Roland (OTP Bank-Pick Szeged)*

Jobbszélsők: IMRE Bence (FTC-Green Collect – július 1-jétől THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC)*

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (MOL Tatabánya KC – július 1-jétől FTC-Green Collect), ILIC Zoran (HSV Hamburg, német)

Irányítók: LÉKAI Máté (FTC-Green Collect), FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (TvB Stuttgart, német – július 1-jétől SL Benfica, portugál)*

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (Veszprém KC), SZITA Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélső: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

* tartalék

Szövetségi kapitány: Chema RODRÍGUEZ