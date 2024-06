A Tatabánya új edzője: Nem sokan kapnak ilyen lehetőséget első megbízatásként

„Tavaly meghosszabbítottam a szerződésemet, amiből még egy év lett volna hátra. Nem vagyok sérült, sem fáradt, arra készültem, hogy a következő idényt még játékosként csinálom végig, de az életben nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy az ember eltervezi” – mondta mosolyogva a MOL Csapatnak Cristian Ugalde.

Nemcsak edzőjeként és barátjaként, de mentorként is tekint a Barcát BL-győzelemre vezető Carlos Ortegára.

„Sok hasonlóság van Carlos és köztem, nyilván a kézilabda-filozófiánk is hasonló, és abban reménykedem, hogy olyan kiváló edző lesz belőlem, amilyen ő. Ugyanakkor az én játékfelfogásomat sok más edző is formálta, szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyszerű szakemberek irányítása alatt dolgozhattam, és mindenkitől tanultam valamit – árulta el Ugalde. – Amikor Tombor Csabival szerződést bontott a Mol Tatabánya, még volt hátra két meccs az őszi szezonból, és a klub felkért, hogy erre a két találkozóra készítsem fel én a csapatot. Persze a mostani egy egészen más jellegű felkérés, de legalább már nem lesz olyan furcsa, hogy akik a csapattársaim voltak, azok hirtelen a játékosaim lesznek.”

„Nem tagadom, nem könnyű dolog húsz idény után csak úgy kijelenteni, hogy vége. Nagyon sokat kaptam a kézilabdától, nemcsak sportemberként, hanem magánemberként is, és rendkívül szerencsésnek mondhatom magam, amiért a kiváló spanyol válogatottal, illetve több óriási klubbal is nagy meccseken játszhattam, és trófeákat, érmeket nyerhettem” – fogalmazott a BL-győztes, Eb-ezüst-, vb-bronzérmes szélső.

„Magam sem hittem, hogy készen állok a visszavonulásra, de a Mol Tatabánya vezetősége megkérdezte, elvállalnám-e a feladatot. Ez óriási dolog egy kezdő edző számára, hiszen az egyik legerősebb európai bajnokság élcsapatáról beszélünk, amely ráadásul az Európa-liga főtábláján is fog szerepelni. Nem sokan kapnak ilyen lehetőséget első megbízatásként, és mivel úgy éreztem, szakmailag készen állok a feladatra, igent mondtam – árulta el, de hozzátette, hogy a klubnál is tudtak az edzői ambícióiról, így nem a semmiből jött a felkérése. – Azt is tudták, hogy tanulom a szakmát, hogy ha eljön az idő, a megfelelő papírok birtokában legyek. A srácok előtt sem volt titok, hogy egy nap edző szeretnék lenni, és nem hiszem, hogy gond lesz a játékostárs-edző átmenetből, hiszen egyrészt így is én voltam az öltöző rangidőse, másrészt talán nem vagyok szerénytelen, ha azt mondom, tiszteltek annyira a társaim, hogy elfogadjanak edzőként is.”

„Bevallom, inkább izgatott vagyok, mint nosztalgikus. Húsz idényt játszottam végig, az életem meghatározó része volt, hogy kézilabdázó lehettem, és én is azt hittem, még egy idényt játszani fogok. De onnantól kezdve, hogy meghoztam a döntést, már nem néztem hátrafelé, száz százalékig a jövőre, az előttem álló feladatokra koncentrálok. Nem okozhatok csalódást a Mol Tatabányának, a szurkolóknak és a vezetőknek, akik mind bíznak bennem. Ez ad erőt a feladatokhoz!” – szögezte le Ugalde, aki július elejétől irányítja a Tatabánya szakmai munkáját.