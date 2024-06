Kézilabda: az EHF kihirdeti az Év csapatát, Oftedal is bekerült

A 2023–2024-es KÉZILABDAIDÉNY CSAPATA NŐK

Irányító: Stine Oftedal (Norvégia)

Balátlövő: Henny Reistad (Norvégia)

Balszélső: Chloé Valentini (Franciaország)

FÉRFIAK

Irányító: Felix Claar (Svédország)

Balátlövő: Elohim Prandi (Franciaország)

Balszélső: Emil Jakobsen (Svédország)

Mint azt korábban már megírtuk, a magyar válogatott játékosok közül a női jelöltek közé ketten kerültek be, a Győri Audi ETO KC-t erősítő Győri-Lukács Viktória és a DVSC Schaefflerben játszó Töpfner Alexandra viszont egymással is versengenek a jobbszélen. A Bajnokok Ligája-győztes Rába-partiak egyébként két kapussal (Silje Solberg, Sandra Toft), két beállóval (Linn Blohm, Kari Brattset), egy jobbátlövővel (Ana Gros), egy irányítóval (Stine Oftedal), egy balátlövővel (Estelle Nze Minko) és egy védővel (Line Haugsted) képviseltetik magukat, míg a magyar bajnok és kupagyőztes FTC-ből a jobbszélső, Angela Malestein, az irányító, Andrea Lekics és a beálló, Dragana Cvijics vannak ott a jelöltek között.

A férfiaknál egy magyar válogatott játékost jelöltek a posztonkénti listába, az OTP Bank-Pick Szeged beállóját, Bánhidi Bencét, a Tisza-partiak közül pedig még a jobbszélső, Mario Sostaric és a balszélső Sebastian Frimmel van ott a listán. A magyar rekordbajnok Telekom Veszprémből Nedim Remilit (irányítóként) és Hugo Descat-t (balszélső) jelölték, illetve egyedüli játékosként Ludovic Fabregas a védők és a beállók között is ott van a listán.

Az EHF csütörtökön óránként hozza nyilvánosságra a győztesek neveit, elsőként délelőtt 10 órakor a legjobb balszélsőket nevezték meg. Ebben a kategóriában a nőknél a francia Chloé Valentini győzött, míg a férfiaknál a dán Emil Jakobsen került be a csapatba.

Balátlövőként a norvég Henny Reistadot és a francia Elohim Prandit választották a legjobbnak.

Az irányítóknál a norvég Stine Oftedalt választották be a legjobbak közé, míg a férfiaknál a svéd Felix Claar került be a csapatba. Velük együtt eddig tehát három poszt legjobbja ismert, folytatás 13 órakor, amikor a jobbátlövő kategóriában is megnevezik a legjobbakat úgy a nőknél, mint a férfiaknál.