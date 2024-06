„Az egész életünk legszebb története lenne” – Szöllősi-Zácsik Szandra és az olimpia

„Ki is rázott a hideg, az, hogy a gyermekeim ezt végig élhetnék és ne adj' Isten ki is tudnának jönni, és ne adj' Isten még a férjem is ott lenne. Szóval az egész életünk legszebb története lenne az olimpia – mondta a Fradi Médiának Szöllősi-Zácsik Szandra. – Nincs pihenő, nincs megállás! Próbálom a lábamat olyan szintre visszahozni, ami válogatott szint. Nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog. Nyilván egy nagy löketet adott, hogy bekerültem a húszas, félig már szűkített keretbe úgyhogy tényleg megpróbálok mindent.”

A 34 éves balátlövő az interjúban ugyanakkor arról is beszélt, hogy még sokat kell tennie azért, ha szeretne bekerülni az olimpiára utazó szűkített keretbe is: „Most külön egyéni labdás edzések vannak, a kapusedzőnkkel, Duleba Norbival komoly munkát végzünk ketten. De voltam már junior edzésen is, tényleg megpróbálok mindent.”

„Nagyon sok felmérésen voltam, és hála Istennek nagyon jó eredményeket kaptam a lábammal kapcsolatban – folytatta a tapasztalt játékos. – Nyilván azt nem tudjuk, hogy nagyobb terhelésre hogyan reagál a lábam, próbálkozunk azért is minél többet itt lenni, hogy a terheléssel ne legyen nagyobb probléma, de nyilván a meccsterhelés teljesen más, mint egy edzés, vagy egy egyéni képzés, vagy bármi más. Nekem ez az utolsó lehetőségem, s karrierem csúcsa lenne eljutni még egy olimpiára.”

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE AZ OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKRA

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Jobbszélsők: GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO), FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim – Németország)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), ALBEK Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra (FTC-Rail Cargo Hungaria), JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO)

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Július 13., Győr

14.45: Magyarország–Szlovénia

Július 19., Németország, Stuttgart

19.45: Németország–Magyarország

OLIMPIA, NŐK

Csoportmérkőzések (Párizs)

Július 25., 19.00: Magyarország–Franciaország

Július 28., 9.00: Magyarország–Brazília

Július 30., 16.00: Magyarország–Angola

Augusztus 1., 14.00: Magyarország–Spanyolország

Augusztus 3., 9.00: Magyarország–Hollandia

Az olimpia további programja (Lille)

Augusztus 6.: negyeddöntők

Augusztus 8.: elődöntők

Augusztus 10.: bronzmérkőzés, döntő