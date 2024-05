Ünnepelj együtt a világ legjobb kéziseivel!

Az esemény a formátum bevezetésétől, azaz 2014 óta Budapesten kerül sorra, így – mivel a koronavírus-járvány miatt a 2020-as évben elmaradt – a kezdetek óta eltelt tíz év végén kerül sor a tizedik négyes döntőre, ami a női kézilabda igazi ünnepe.

A FINAL4-ra idén is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a Győri Audi ETO ismét bejutott a végjátékba, és 2019 óta ácsingózik az újabb elsőségre, riválisa az elődöntőben a norvég Mörköt és Reistadot egyaránt soraiban tudó dán Esbjerg lesz, a másik ágon pedig a francia Metz lép pályára az „elsőbálozó” német Bietigheim ellen, utóbbi együttes keretében ott látjuk Faluvégi Dorottyát és Háfra Noémit is. Jósolni szinte lehetetlen, és éppen ez adja a négyes döntő báját. A Győr kilencedik FINAL4-ján vesz részt, és ötször már a döntőbe is bejutott, míg riválisai még soha nem jutottak el az aranymeccsig – az egyikük idén bizonyosan pályára léphet a női klubkézilabda legnemesebb trófejáért. Aki nem hiszi, nézze meg élőben – jegyek még kaphatók a tickets.eurohandball.com oldalon!

Az EHF FINAL4 Women programja:

Június 1., szombat, elődöntők:

15.00: Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC

18.00: Metz HB (francia)–SG BBM Bietigheim (német)

Június 2., vasárnap:

15.00: bronzmérkőzés

18.00: döntő