Hátsó füves futballmentő túra: 2025, az újjászületések éve

Ez volt a Hátsó füves futballmentő túra 2025-ös programsorozata

Tizenhét állomást érintett idén a Hátsó füves futballmentő túra, amely 2022-es indulása óta immár 62 helyen segített életre hívni megszűnt falusi csapatokat vagy összehozni a labdarúgás eszközével a társadalom különféle csoportjait. Összeállításunkban egy-egy pillanatot villantunk fel a Zalaszabaron zárt, 2025-ös sorozat emlékeiből. Felidézzük a mérkőzések kísérő eseményeit is, a helyi futballtörténeti kiállítások, beszélgetések képeit, a gyerekfoci jeleneteit és a különféle pályán kívüli élményeket, futball és kultúra szerves találkozásait.

Végardó: Végardó–Zempléni Főnix (Koncz Márton fotója)

Tovább járták saját környékük elhagyott pályáit a kialakult utazó csapatok, a Zempléni Főnix, a Zalai Főnix és a Szatmári Főnix, de az országos futballszociológiai kísérletbe bekapcsolódtak egyéb vidékek is. A már bejáratott baranyai kapcsolat mellett az idén Békés és Jász-Nagykun-Szolnok is részt vett egy-egy helyszínnel, tízre bővítve a kezdetek óta csatlakozó megyék számát. Az eddig felkeresett települések közül a zalai Sárhida után 2025-ben a zempléni Tolcsva, a szatmári Rozsály és a baranyai Drávaszabolcs nagypályás csapata is újraszerveződött és hosszú szünet után benevezett a megyei bajnokságba. Itt kell megjegyezni, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség külső társadalmi partnerként, ajándék sportszerekkel, válogatottas szuvenírtárgyakkal segíti a civil kezdeményezést.

Kustánszeg: Kustánszeg–Zalai Főnix (Szabó Miklós fotója)

A futballhátország alternatív barátságait ápolva a Szatmári Főnix játszott a Kölcse Határrendészeti Kirendeltség, valamint a Református lelkészek csapatával, míg a Zalai Főnix a Magyar orvosválogatottal csapott össze. A misszió idei alkalmain is szerepet vállaltak országosan ismert, korábbi NB I-es futballisták, így Árgyelán János, Megyeri Károly, Kocsárdi Gergely, Pisont István, Telek András és Tóth Márton.

Vámosoroszi: Szatmári Főnix–Református lelkészek (Kovács Péter fotója)

Nem csak a pályán mutatkozott meg az amatőr futballközeg sokszínűsége. Regionális gyűjtés hozadékaként – Bóbics László, Hegedüs Enikő és Szabó Zoltán munkájával – egyedülálló mezkiállítás nyílt Hévízen, az önkormányzat épületében Zala megye valamennyi, mai vagy egykor működő együttesének dressze megtekinthető. És ha már látnivaló: a falusi labdarúgás világát bemutató vándortárlat, a Hátsó füves-fotókiállítás közben újabb helyszínekre eljutott, a díjazott fényképanyagot az év eleje óta Rajkán, Csömörön, Hercegszántón és Tihanyban is megismerhette a közönség.

Zalaszabar: Zalaszabar–Zalai Főnix

A futballmentő túrából nőtt ki tavaly a zempléni megszűnt csapatoknak szervezett, hónapokon át futó nagypályás versengés, a regionális Hátsó füves-kupa – az idei kiírás 14 tagú mezőnyében Nagyrozvágy megvédte címét. A bodrogközi falu látta vendégül a Főnix-csapatok egynapos tornáját is, amely egyben lehetőséget adott a számvetésre és a távlatok felmérésére. Az önkéntes akció szervezői készek a jövő évi folytatásra, az aktív terepjárást színesíthetik a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban nyíló 2026-os Hátsó füves-kiállítás kísérő programjai. A környék rejtett futballkincsei, természeti értékei és emberi történetei is megjelennek a Hátsó füves új videós sorozatában, amely Bakonyi stoplinyomok címmel indul október elején.

Petrivente: Petrivente–Zalai Főnix (Szabó Miklós fotója)

Tisztaberek: Rozsály–Szatmári Főnix (Árvai Károly fotója)

Makkoshotyka: Makkoshotyka–Zempléni Főnix

Nagynyárád: Nagynyárád–Ivándárda (Kovács Péter fotója)

Hercegkút és Makkoshotyka: Hátsó füves-kupa, döntő (Kovács Péter fotója)

Rezi: Rezi–Zalai Főnix (Szabó Miklós fotója)

Hévíz: Zalai Főnix–Magyar orvosválogatott (Hegedüs Enikő fotója)

Fehérgyarmat: Kölcse Határrendészeti Kirendeltség–Szatmári Főnix (Lakatos Ernő fotója)

Alattyán: Alattyán–Jászboldogfalva (Török Attila fotója)

Zalavár: Kis-Balaton-kupa (Hegedüs Enikő fotója)

Fityeház: Fityeház–Zalai Főnix (Koncz Márton fotója)

Geszt: Geszt–Békés megyei megszűnt csapatok válogatottja (Kovács Péter fotója)

