Lamine Yamal és Nico Williams is rengeteget cseleznek

34 - #Spain players 🇪🇸, since 1980, with the most dribbles in a single EURO edition:



34 - NICO WILLIAMS, 2024 (12 completed)

33 - Lobo Carrasco, 1984 (16)

31 - LAMINE YAMAL, 2024 (12)

27 - Fernando Torres, 2008 (9)

26 - Andrés Iniesta, 2012 (12)



