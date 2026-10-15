Corbu Máriusz: Az El-ben a kieséses szakasz a cél, de kellenek a bajnoki győzelmek is

– A Debrecen elleni hétvégi bajnoki döntetlent vereségként élték meg. Amikor hazaért, a gólja vagy az utolsó percben elveszített két pont jutott eszébe többször?

– A gólomra nem is gondoltam – válaszolta lapunknak Corbu Máriusz, a Ferencváros 24 éves középpályása, aki a szombati, DVSC elleni 1–1-es mérkőzésen a zöld-fehérek vezető gólját szerezte. – Annyira dühített a döntetlen, hogy nem tudtam örülni a találatnak. Nehezen dolgoztuk fel a történteket, más eredményre számítottunk. Szeretek gólt szerezni, de annál is jobban győzni.



– Mi a garancia arra, hogy csütörtökön ismét a lendületes Fradi lesz a pályán?

– Nincs rá garancia. A Debrecen ellen is voltak támadásaink, amelyekből megszerezhettük volna a második gólt, lezárva a mérkőzést – ha sikerül, most egészen másról beszélgetnénk. Csakhogy hiányzott belőlünk a higgadtság és a pontosság. Nem használtuk ki a lehetőségeinket, így a végén egyenlíthetett az ellenfél. El kell ismerni, a Debrecen problémát okozott nekünk.



– A lefújást követően Borbély Balázs vezetőedző finoman fogalmazva is bosszúsnak tűnt.

– Nem is csodálom. A felkészülés alapján többre voltunk hivatva annál, amit mutattunk. Nem azt adtuk vissza az edzőnek, amit kellett volna, ezért is volt mérges a meccs után.



– Túl hosszú volt a válogatott szünet? Odalett a lendület?

– Nem gondolom. Készen álltunk a feladatra, nem éreztem, hogy a szünet miatt ne tudnánk megfelelően játszani. Az más kérdés, hogy ebből mi mutatkozott meg a pályán… Nem voltunk elég élesek, a támadóharmadban nem alakítottunk ki elég tiszta helyzetet, amikor pedig eljutottunk a kapu közelébe, nem mindig hoztunk jó döntést. A vezetés megszerzése után sem lettünk pontosabbak, pedig ott már különösen sokat ért volna egy-egy jól kivitelezett támadás. Nem egyetlen kihagyott lehetőség miatt vagyok csalódott – jobban kellett volna futballoznunk.



– Milyen típus? Aki szereti részletesen elemezni a csalódásokat, vagy úgy van vele, jobb minél hamarabb túllépni rajtuk?

– Nem szeretek sokáig a történteken rágódni. A Debrecen elleni mérkőzés már a múlt, előre kell tekintenünk. Éppen ez a szép a labdarúgásban, hamar jön az újabb lehetőség, hogy bizonyítsunk. A döntetlent már nem tudjuk megváltoztatni, a következő találkozó alakulásáért viszont sokat tehetünk. Most a Plzenre kell összpontosítanunk, újra megmutathatjuk, mire vagyunk képesek.



Fotó: Czinege Melinda

– Hogyan lehet előcsalogatni a glasgow-i Ferencvárost?

– A Celtic otthonában nagyon jó eredményt értünk el a három egyes győzelemmel, de a nemzetközi szereplésünkből nem csupán azt az estét emelném ki. Az Európa-liga selejtezőjében is stabilak voltunk, remekül játszottunk, az európai porondon nyújtott teljesítményünk eddig rendben van. Ha azt a futballt hozzuk, mint ezeken a mérkőzéseken, s mindent beleadva a kapu előtt pontosabbak leszünk, megszerezzük a három pontot a Plzen ellen is.



– Vagyis elsősorban az ellenfél tizenhatosánál keresendő a kulcs?

– Ott mindenképpen pontosabbnak kell lennünk. A Debrecen ellen is éppen az hiányzott, hogy a támadásaink hatékonyabbak legyenek, jobb döntéseket hozzunk, és amikor lehetőségünk van rá, lezárjuk a mérkőzést. Nem elég eljutni a kapuig, a helyzeteket meg kell oldani.



– A csehekkel másfél éven belül negyedszer találkozik a Ferencváros. Mi az, amit erről a csapatról már videózás nélkül is tudnak?

– Kellemetlen, erős ellenfél, magasak a játékosai, valósággal harcolnak a labdáért. Ebből a szempontból tipikus cseh együttes, nem lesz könnyű dolgunk ellene. Ugyanakkor nekünk is megvan a saját stílusunk, amelyhez ragaszkodnunk kell. A labdakihozatalokra, passzokra épülő futball a miénk, ezt akarjuk játszani, fontos, hogy az ellenféllel szemben is érvényesítsük. Tudjuk, milyen erős a Plzen, és amikor eljutunk a támadóharmadba, higgadtnak, pontosnak kell lennünk. Így lehet igazán haszna annak, amit a labdával kialakítunk.



– Önnek eközben a helyzetek előkészítése vagy a befejezése a fontosabb feladata?

– A feladatom nem változik, ha oda tudok érni a kapu elé, oda is kell érnem. Szeretnék gólokat szerezni és gólpasszokat adni, mindkettővel segíteni a csapatot, de nekem az a legfontosabb, hogy működjön a játékunk. A hétvégi bajnoki is megmutatta, hiába csinál valaki jót a pályán, ha az eredmény miatt végül nem lehetünk elégedettek. Most sem az foglalkoztat, hogy újra betaláljak, hanem hogy nyerjünk.



– Mekkora lendületet adna a folytatásra, ha két győzelemmel kezdenék az Európa-ligát?

– A siker mindig lökést ad, a nemzetközi porondon különösen. Jó lenne a Plzen ellen is megszerezni a három pontot, már csak azért is, mert akkor másként állhatnánk a hétvégi bajnoki elé. Az európai porondon eddig kilenc mérkőzést játszottunk, az összkép szép, de szeretnénk az NB I-ben is kiegyensúlyozottabban teljesíteni. Hazai pályán még nem tudtunk győzni, három döntetlennél tartunk. Ezen változtatnunk kell, a nemzetközi siker mellett itthon is szükségünk van a győzelmekre.



– Az öltözőben meddig mernek előrenézni ebben a sorozatban? Ön például kimondja már, milyen messzire akar eljutni?

– Legalább a rájátszásig! Fontos mérkőzések várnak ránk az év végéig, aztán januárban még két találkozónk lesz az alapszakaszban. A nagy célunk a kieséses szakaszba kerülés, az oda vezető úton most a Plzen ellen tehetünk újabb lépést.



EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)

18.45: AZ (holland)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

18.45: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi)

18.45: Lyon (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol)

18.45: Torreense (portugál)–Sunderland (angol)

21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: AFC Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: RTL+)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga)

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény)

21.00: NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Benfica (portugál)–Celtic (skót) (Tv: RTL+)

21.00: Rennes (francia)–OFI (görög)

21.00: Hoffenheim (német)–Besiktas (török)

EURÓPA-LIGA 2026–2027

A Ferencváros meccsei

2026. szeptember 17.

Celtic (skót)–FTC 1–3

2026. október 15.

21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh)

2026. október 22.

18.45: FTC–Torreense (portugál II.)

2026. november 5.

18.45: Milan (olasz)–FTC

2026. november 26.

21.00: FTC–Celje (szlovén)

2026. december 10.

21.00: Lech Poznan (lengyel)–FTC

2027. január 21.

18.45: FTC–Juventus (olasz)

2027. január 28.

21.00: Hoffenheim (német)–FTC