Tizenhétből tizenhét, avagy Désiré Doué hatalmas nyeresége a PSG-nek

A PSG 2014 márciusa óta most először nyert meg egyenes kieséses szakaszbeli BL-meccset a Parc des Princes-ben úgy, hogy meg kellett fordítania az eredményt (az akkori ellenfél a Leverkusen volt); szintén 2014 tavasza óta először győzött negyeddöntős meccsen odahaza (Chelsea); arra pedig 2017 februárja óta nem volt példa, hogy hazai pályán három gólt szerezzen külföldi csapat ellen ugyancsak az egyenes kieséses szakaszban.

Ez utóbbi, 4–0-ra megnyert mérkőzésen a Barcelona volt az ellenfél, és a kispadokon ugyanazok ültek, akik szerda este: csak éppen Luis Enrique akkor a Barcát vezette, Unai Emery pedig a párizsiakat. És azt a meccset követte a híres-nevezetes barcelonai remontada, a 6–1, amelynek megismétlődésére a párizsiak természetesen gondolni sem akarnak.

Désiré Doué még 12 éves sem volt akkoriban, a Rennes utánpótlásában fejlesztette tudását, gyűjtögette az élettapasztalatokat – most pedig benne látják a párizsi szurkolók a remélt továbbjutás egyik biztosítékát, sőt a francia futball következő másfél évtizedének egyik nagy alakját, egy olyan labdarúgót, akiért érdemes leszurkolni a meccsjegy, a szezonbérlet árát.

Az elefántcsontparti édesapa és francia édesanya 181 centiméter magasra nőtt gyermeke még az előző idényben sem volt stabil kezdő a bretonoknál, de a párizsiak így is eleget láttak ahhoz, hogy augusztusban 50 millió euróért szerződtessék. A hírek szerint Luis Enriquének jelentős szerepe volt abban, hogy a szélső ne a Bayern Münchent válassza, és bár nem tudjuk, a spanyol vezetőedző mit ígért neki, azt jól látjuk, hogy december óta általában a kezdőcsapatban számol a 19 éves játékossal.

A francia sajtó figyelemre méltónak tartja, hogy Doué – aki márciusban a francia válogatottban is bemutatkozhatott – annak ellenére szárnyalhat, cselezhet, vagy akár szervezheti a támadójátékot viszonylag szabadon, hogy Luis Enrique a csapatérdek mindenek felettiségét, a taktikai fegyelem betartását illetően nem ismer pardont. Az edzői „engedékenységnek” persze van oka.

Luis Enrique gratulál Désiré Douénak a hajrábeli lecserélésekor (Fotó: Getty Images)

„Ne gondolják, hogy nem kedvelem a cselezni merő futballistákat! Sőt minden csodálatom azoké, akik a támadóharmadban meg merik húzni a cselt. Désiré nagyszerű az egy az egy elleni játékban, kis területen is érvényesül, és ami nagy szó, a labdaszerzéshez is megvannak a képességei. Mindene megvan ahhoz, hogy érvényesüljön a mai PSG-ben” – mondta a szerda esti sajtótájékoztatón a 100. PSG-s tétmérkőzését teljesítő (és a 77. győzelmét elkönyvelő) Luis Enrique, aki nem citálta az adatot, de írjuk ide: hasznos védőmunkája közepette a legtöbb sikeres szerelést (4) Doué mutatta be a párizsi csapatban az Aston Villa ellen.

A lapok címoldalaira persze leginkább gólokkal lehet felkerülni, például olyannal, amilyennel Doué szerda este egyenlített még azt megelőzően, hogy a vendég angolok magabiztossá váltak volna a vezető találatuk után.

„A gólom előtt először arra gondoltam, beadom a labdát, aztán láttam, hogy nincs túl sok megjátszható társ, ezért úgy döntöttem kapura lövök, és ennyi” – idéztük a mérkőzés utáni összefoglalónkban Douét, aki a legutóbbi négy tétmérkőzése mindegyikén gólt szerzett, az Angers ellen hétvégi bajnokin például az ő remek kapáslövésével született meg a francia bajnoki címhez szükséges utolsó győzelem.

Désiré Doué és Hvicsa Kvarachelia a L'Équipe francia sportnapilap csütörtöki címoldalán

Első párizsi idényében eddig 12 gólt szerzett, és hogy formája felfelé ível, szerepe pedig egyre fontosabb, azt jól jelzi, hogy a tucatnyi gólból tíz január óta született. A francia lapok hozzáteszik azt is, hogy 17 tétmérkőzésen talált a kapuba és/vagy adott gólpasszt – és a PSG mindegyiket megnyerte.

„Ha Douinho lenne a neve, és azt mondanák nekem, hogy brazil a srác, gondolkodás nélkül elhinném” – ezt az idézésre született bonmot-t a korábbi francia válogatott Samir Nasri sütötte el a Canal+ csatorna szerda esti műsorában, jellemezvén a fiatal támadó sokszínű játékát.

Doué három góllal járult hozzá ahhoz, hogy a PSG pillanatnyilag 28-cal álljon a Bajnokok Ligája mostani kiírásában, és ezzel megdöntse a klubrekordot. Ha a párizsiak még egyszer a kapuba találnak, a Lyon tartotta francia csúcsot is beállítják. Az elsődleges cél persze nem a csúcsdöntés; azt csak a minél hosszabb BL-menetelés járulékos nyereségeként szeretnék elkönyvelni a Parc des Princes-ben.

De semmit sem adnak ingyen. A következő lépés egy lefutottnak korántsem tekinthető angliai visszavágó.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

PARIS SG (francia)–ASTON VILLA (angol) 3–1 (1–1)

Párizs, Parc des Princes. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

PSG: Donnarumma – Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 72.) – Doué (Barcola, 72.), O. Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 90+3.). Vezetőedző: Luis Enrique

ASTON VILLA: E. Martínez – Cash (Disasi, a szünetben), Konsa, Pau Torres, Digne – Tielemans (Maatsen, 79.), B. Kamara – Rogers, McGinn (Am. Onana, 80.), J. Ramsey (M. Asensio, 59.) – Rashford (Watkins, 79.). Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Doué (39.), Kvarachelia (49.), Nuno Mendes (90+3.), ill. Rogers (35.)

A visszavágót április 15-én 21 órától rendezik Birminghamben.