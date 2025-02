A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított az RTL Bajnokok Ligája-közvetítései miatt

A lap azt írja, a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt napokban több fogyasztói panaszt is kapott az RTL múlt heti Bajnokok Ligája-közvetítésével kapcsolatban, ami miatt panaszeljárást indított, és vizsgálja az ügy körülményeit, illetve a panaszokban foglaltakat.

Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője közölte az Index érdeklődésére: „amennyiben fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának a feltételei, a GVH megteszi a szükséges intézkedéseket, és versenyfelügyeleti eljárást indít az ügyben. A Gazdasági Versenyhivatal természetesen megvédi a hazai futballrajongók érdekeit”.

A lap számára az RTL is reagált, s a csatorna megerősítette korábbi válaszát, miszerint következetesen kommunikálták eddig is és ezután is, hogy 192 élő Bajnokok Ligája-meccset adnak a szezonban a 203-ból, tehát csaknem az összeset, de nem mindet.

Mint ismert, az RTL nem közvetítette mind a 18 mérkőzést a streamingfelületén a BL-alapszakasz utolsó fordulójából, csak tízet, ami több nézőt is felháborított.