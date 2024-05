Kerr ismét legyőzte Ingebrigtsent, záporoztak a világ idei legjobb eredményei Eugene-ban

Eugene a Nike otthona mellett az amerikai atlétika fellegvára is egyben. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok Gyémánt Liga-fordulóját is évről évre itt rendezik meg, nem pedig Los Angelesben vagy New York Cityben. A pálya nagyon gyors, ezt a 2022-es világbajnokság és a tavalyi Gyémánt Liga-döntő után szombaton ismét megtapasztalhattuk.

Beatrice Chebet első nőként futotta le 29 percnél gyorsabban a 10 000 métert: a kenyai 28:54.14-es eredménnyel hét másodperccel volt gyorsabb Letesenbet Gidey előző világcsúcsánál. Női 5000 méteren a 18 éves etióp Birke Haylom mutatta meg tehetségét azzal, hogy 14:23.71-gyel U20-as világrekordot ért el.

A Eugene-i viadalon Joe Kovacs 23.13 méterre javította a világ idei legnagyobb dobását súlylökésben, aminél korábban csak hatszor voltak képesek jobb eredményre a történelemben.

Ugyan az olimpiai címvédő Athing Mu visszalépett a női 800 métertől, de így is óriási versenyt láthattunk. A világbajnok Mary Moraa az utolsó száz méterig vezetett, majd jött az a Keely Hodgkinson, akinek idén egyértelműen sikerült előrelépnie az egykörös tempóban. Ennek már fő versenyszámában is látszik az eredménye, hiszen 1:55.78-cal, a világ idei legjobb eredményével nyert.

Sha’Carri Richardson és Elaine Thompson-Herah párharcából ezúttal az amerikai jött ki győztesen 100 méteren. A világbajnok 10.83 másodperces teljesítményével simán lehagyta a teljes mezőnyt, Thompson-Herah nem tudott ellenfele lenni, 11.30-cal az utolsó lett. A párizsi olimpián ennél jóval szorosabb csatára számíthatunk közöttük.

Ami viszont már most is hatalmas versenyt hozott, a férfi 1 mérföld (az olimpián 1500 méter lesz), ahol a 2023-as budapesti vb 1500 méteres döntője után Josh Kerr ismét lehajrázta Jakob Ingebrigtsent. Hiába tartják korunk egyik legnagyobb csillagjának a még mindig csak 23 éves norvégot, könnyen lehet, hogy a 3:45.34-es egyéni csúcsot és az év leggyorsabb mérföldjét futó skót lesz a kriptonitja az ötkarikás játékokon is.

Női 3000 m akadályon a táv kétharmadáig a világrekord is benne volt a tempóban, Peruth Chemutainak végül meg kellett elégednie egy új ugandai csúccsal és a világ idei legjobb eredményével (8:55.09). Női 1500-on Diribe Welteji élete legjobbjával, 3:53.75-tel diadalmaskodott, amivel a sérüléssel bajlódó Faith Kipyegonnak is üzent egyet.

A férfi 110 m gát uralkodója, Grant Holloway 13.03 másodpercre javította 2024 legjobb futását, ahogyan női 5000 méteren sem futott még senki gyorsabban idén, mint Tsigie Gebreselama (14:18.76). Utóbbiban Sifan Hassannak előre kell lépnie a következő két hónapban, ha nem szeretne Párizsban is a vert mezőnyben lenni.

A szombati Gyémánt Liga-fordulóra meghívást kapott az immáron hatszoros paraatlétikai világbajnok Ekler Luca is, aki 12.68 másodperccel a bravúros harmadik helyet szerezte meg 100 méteren.