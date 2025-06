Liverpool: Jeremie Frimpong a tökéletes pótlás

A végén még odaszúrt egy kicsit a Premier League-aranyérmes Liverpool a távozó jobbhátvédjének. Nem biztos, hogy tudatosan, de a városban alighanem beárnyékolta Jeremie Frimpong megszerzésének híre azt, hogy a Real Madrid megtette a már hónapok óta várt bejelentést Trent Alexander-Arnold érkezéséről. A Leverkusenből igazolt holland futballista 35 millió euróért telitalálatnak tűnik, főleg, ha elődjéhez kell viszonyítani a játékstílusát. A Manchester City akadémiáján nevelkedett Angliában, igaz, gyerekkorában nem sokon múlt, hogy a Liverpoolnál kössön ki. A The Athletic szerint az Amszterdamból Angliába költöző család hétből ötödik gyermeke a távolság miatt választotta a Cityt.

Profiként a Celticnél érezhette először, milyen trófeákat nyerni, de azt is, milyen az óriási csalódás: 2020-ban triplázott, bajnok, kupa- és Ligakupa-győztes lett a katolikus csapattal, 2021-ben azonban hatalmas meglepetésre tíz év és osztályváltások sora után a protestáns városi rivális Rangers lett a bajnok. Az azóta is tartó visszavágást (sorozatban negyedik elsőségét ünnepelhette az idén a Celtic) már nem várta meg Frimpong, a Leverkusenbe igazolt 2021 nyarán, s rögtön a dobogón végzett a Bundesligában, a következő évben a Ferencvároson át vezetett az út az Európa-liga-elődöntőig, amelyet 2024-ben megfejelt a klub a döntős szereplésével. Sokat elmond a Xabi Alonso vezette együttesről, hogy ez az idény mélypontjának számított, hiszen a veretlenül megnyert bajnoki cím és kupagyőzelem mellett az Atalanta elleni (0–3) volt az egyetlen veresége az idényben. A legutóbbi évadban csak a német Szuperkupát véshette fel legnagyobb sikerei közé Jeremie Frimpong, de ezúttal is jó egyéni teljesítményt nyújtott.

A Leverkusen színeiben 190 mérkőzésen lépett pályára, és jobb oldali védőként és szárnyvédőként harminc góllal és 44 gólpasszal segítette hozzá csapatát a klub történetének legszebb korszakához. A 2021–2022-es idényben két gól és nyolc gólpassz, 2022–2023-ban kilenc gól és 11 gólpassz, a csúcsévben 14 gól és 12 gólpassz (a válogatottba is ekkor hívták be először, és egymás után másodszor került be a Bundesliga álomcsapatába), míg a most záruló idényben öt gól és 12 gólpassz volt a mérlege.

Ehhez képest Trent Alexander-Arnold 354 mérkőzésen 23 gólt szerzett és 92 gólpasszt adott, ami jobbhátvédtől kiemelkedő teljesítmény, de jól látható, hogy Frimpongnak sincs szégyellnivalója a fő statisztikai mutatókat illetően. Szakmai partnerünk, a Cube védekezésben a szereléseit emeli ki, labdabirtoklásban és támadójátékban pedig számos kiemelkedő képességét csillogtatta ebben az idényben is: térnyerő labdavezetései, valamint az ellenfél tizenhatosa környéki labdaérintései a legjobbak közé emelik, valamint a passzai is kiemelkedők, ahogyan a helyzetkialakítása, beadásai, lövéshez és ziccerekhez vezető passzai és cselei egyaránt. Sokoldalú játékos, a pálya teljes jobb oldalát kitűnően lefedi, és jó esély van rá, hogy minden szempontból helyettesíti majd Alexander-Arnoldot.

„Úgy voltam vele, mindegy, hogyan, de intézzétek el az átigazolást, csak ezt hajtogattam az ügynökömnek – nyilatkozta a Liverpool honlapjának a bejelentést követően. – Liverpool-szurkolók! Mindent energiámat beleadom, és remélem, együtt győzhetünk és ünnepelhetünk. Izgatott vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm a fogadtatást, nem hagylak cserben benneteket.”

A brit sajtó már azt találgatja, hogyan állhat össze a Liverpool kezdőcsapata, ha minden kiszemelt a klubban köt ki. Szoboszlai Dominik helyét is megkérdőjelezik néhányan, pedig ha Florian Wirtz (Leverkusen) csatlakozna, egymás mellett fantasztikus teljesítményre lennének képesek, éppen mint a német válogatottban Jamal Musialával. Kerkez Milost (Bournemouth) szinte biztos érkezőnek tekinti a liverpooli sajtó, már az elképzelt kezdőcsapatokban is megtalálható a neve, akárcsak Julián Álvarezé (Atlético Madrid) is.