Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO 0–2

Szumó: Sillei Janka U18-as világbajnok

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.17. 16:01
null
Címkék
szumó U18-as vb utánpótlás utánpótlássport Baku
Aranyérmet szerzett Sillei Janka a Bakuban zajló világbajnokság 60 kilogrammos súlycsoportjában.

A hazai szakszövetség tájékoztatása szerint Sillei Janka (60 kg) az U18-as korosztályban négy győzelem után állhatott fel a dobogó  felső fokára. A döntőben japán ellenfelet győzött le, így

elérte pályafutása eddigi legnagyobb sikerét.

A magyar szumó számára különösen értékes az aranyérem, amely újabb nemzetközi áttörést jelent az utánpótlásban.

Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke szerint ez a vb-cím különösen sokat jelent a sportágnak.

„Ha valaki a hazai Európa-bajnokság után azt mondja, hogy Janka most aranyérmes lesz, azonnal aláírtam volna. Természetesen a bronzérem megszerzése is szép siker, de tudtuk, hogy ennél több van benne. Külön öröm, hogy rögtön az első mérkőzésén visszavágott annak a lengyel versenyzőnek, akitől korábban kikapott. Innentől kezdve megállíthatatlan volt. Négy mérkőzés, négy győzelem, vébéarany!

és óriási visszaigazolás az utánpótlásban végzett munkánkról” – értékelt Ancsin.

A bakui vb-n új elnöke lett Nemzetközi Szumószövetségnek, mégpedig a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, Hakuhó Só. A 41 éves, mongol születésű egykori jokozuna a japán profi szumó történetének legeredményesebb versenyzője, pályafutása során rekordot jelentő 45 tornagyőzelmet szerzett.

Az új sportvezető céljai között szerepel a szumó nemzetközi népszerűsítése, az utánpótlás fejlesztése, valamint az is, hogy

a sportág egyszer bekerüljön az olimpiai programba.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Sumo Szakszövetség)

 

szumó U18-as vb utánpótlás utánpótlássport Baku
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: Elekes Enikő bronzérmes az U23-as vb-n

Utánpótlássport
8 órája

Kézilabda: győzelemmel kezdtek az U16-os lányok a vb-n

Utánpótlássport
23 órája

Demeter Irén: Az utánpótlásedzőknek kell a legtöbbet tudniuk

Utánpótlássport
23 órája

Pétanque: sportágtörténelmi magyar arany az U18-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.10.15. 20:57

Labdarúgás: kikapott a litvánoktól az U16-os válogatott

Utánpótlássport
2026.10.15. 19:50

Triatlon: kilenc magyar indul a pénteken kezdődő ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
2026.10.15. 15:38

Úszás: Pápai 1500-on második a világkupafutamon

Utánpótlássport
2026.10.15. 12:14

Labdarúgás: ismét Telkiben az U17-esek

Utánpótlássport
2026.10.14. 18:39