Szumó: Sillei Janka U18-as világbajnok

A hazai szakszövetség tájékoztatása szerint Sillei Janka (60 kg) az U18-as korosztályban négy győzelem után állhatott fel a dobogó felső fokára. A döntőben japán ellenfelet győzött le, így

elérte pályafutása eddigi legnagyobb sikerét.

A magyar szumó számára különösen értékes az aranyérem, amely újabb nemzetközi áttörést jelent az utánpótlásban.

Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke szerint ez a vb-cím különösen sokat jelent a sportágnak.

„Ha valaki a hazai Európa-bajnokság után azt mondja, hogy Janka most aranyérmes lesz, azonnal aláírtam volna. Természetesen a bronzérem megszerzése is szép siker, de tudtuk, hogy ennél több van benne. Külön öröm, hogy rögtön az első mérkőzésén visszavágott annak a lengyel versenyzőnek, akitől korábban kikapott. Innentől kezdve megállíthatatlan volt. Négy mérkőzés, négy győzelem, vébéarany!

Ez hatalmas eredmény a magyar szumó számára,

és óriási visszaigazolás az utánpótlásban végzett munkánkról” – értékelt Ancsin.

A bakui vb-n új elnöke lett Nemzetközi Szumószövetségnek, mégpedig a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, Hakuhó Só. A 41 éves, mongol születésű egykori jokozuna a japán profi szumó történetének legeredményesebb versenyzője, pályafutása során rekordot jelentő 45 tornagyőzelmet szerzett.

Az új sportvezető céljai között szerepel a szumó nemzetközi népszerűsítése, az utánpótlás fejlesztése, valamint az is, hogy

a sportág egyszer bekerüljön az olimpiai programba.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Sumo Szakszövetség)