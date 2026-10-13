Labdarúgás: több mint 1100 fiatalperc az NB I 9. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Vasas 1–1-es döntetlent játszott a Kisvárda ellen. Az angyalföldieknél a 20 éves Engedi Márk védett, a vele egyidős Molnár Csaba 18 percet volt pályán. A vendégeknél a 19 esztendős Szikszai Hennagyij 64, a 20 éves Babják Mirosláv és a 18 éves Molnár Barnabás 26-26 percig szerepelt.

Ugyancsak 1–1-gyel zárult a Ferencváros–Debrecen találkozó. Az FTC-ben a 20 éves Bagi Ádám 58, a DVSC-ben a 19 éves Tercza Gergő 56 percet játszott.

A Paks 3–0-ra verte meg az MTK Budapestet. A tolnaiaknál a 19 éves Győrfi Milán 90 percet kapott, akárcsak a fővárosiaknál a 20 éves Timóteus Mikolay, továbbá 12 percig bizonyíthatott a 20 éves MTK-s Bakó Sámuel.

Vasárnap a Zalaegerszeg 5–1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A ZTE-ben a hosszabbításban állt be a 20 éves Harangi Aiden, a Spartacusban 57 percet játszott a 19 éves Hős Zsombor, akit a 20 esztendős Máté Csaba váltott.

A Kispest-Honvéd és az Újpest összecsapása 1–1-gyel ért véget. A kispestieknél végig a pályán volt a 19 éves Szamosi Ádám és egy félidőn keresztül a 17 éves Somogyi Tamás. A liláknál 66 percig szerepelt a 18 éves Ujváry Ferenc.

A Győr hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától. Az ETO-ban 90 percet játszott a 19 éves Szép Márton és 12-t a vele egykorú Selyem Bálint. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, 86 percet töltött a pályán a 20 éves Kern Martin, 19-et a szintén 2006-os születésű Krupa Zsolt, míg 4-et a 20 esztendős Varga Zsombor.

A 5. fordulóban a Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026/27-ES ÉVADÁNAK 8. FORDULÓJÁBAN: 1123

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+86+19+4=199

Kispest-Honvéd: 90+45=135

Kisvárda: 64+26+26=116

Vasas: 90+18=108

Győri ETO: 90+12=102

MTK Budapest: 90+12=102

Paks: 90

Nyíregyháza Spartacus: 90

Újpest: 66

Ferencváros: 58

Debrecen: 56

Zalaegerszeg: 1



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Győrfi Milán (Paks): 90

Timóteus Mikolay (MTK Budaest): 90

Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 90

Szép Márton (Győri ETO): 90

Kern Martin (Puskás Akadémia): 86

Ujváry Ferenc (Újpest): 66

Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 64

Bagi Ádám (Ferencváros): 58

Hős Zsombor (Nyíregyháza): 57

Tercza Gergő (Debrecen): 56

Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 45

Máté Csaba (Nyíregyháza): 33

Babják Mirosláv (Kisvárda): 26

Molnár Barnabás (Kisvárda): 26

Krupa Zsolt (Puskás Akadémia): 19

Molnár Csaba (Vasas): 18

Selyem Bálint (Győri ETO): 12

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 4

Harangi Aiden (Zalaegerszeg): 1

(Kiemelt képünkön: a 19 éves Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia) nem kapott gól a bajnok ellen Forrás: Puskás Akadémia)