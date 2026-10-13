Labdarúgás: több mint 1100 fiatalperc az NB I 9. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Vasas 1–1-es döntetlent játszott a Kisvárda ellen. Az angyalföldieknél a 20 éves Engedi Márk védett, a vele egyidős Molnár Csaba 18 percet volt pályán. A vendégeknél a 19 esztendős Szikszai Hennagyij 64, a 20 éves Babják Mirosláv és a 18 éves Molnár Barnabás 26-26 percig szerepelt.
Ugyancsak 1–1-gyel zárult a Ferencváros–Debrecen találkozó. Az FTC-ben a 20 éves Bagi Ádám 58, a DVSC-ben a 19 éves Tercza Gergő 56 percet játszott.
A Paks 3–0-ra verte meg az MTK Budapestet. A tolnaiaknál a 19 éves Győrfi Milán 90 percet kapott, akárcsak a fővárosiaknál a 20 éves Timóteus Mikolay, továbbá 12 percig bizonyíthatott a 20 éves MTK-s Bakó Sámuel.
Vasárnap a Zalaegerszeg 5–1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A ZTE-ben a hosszabbításban állt be a 20 éves Harangi Aiden, a Spartacusban 57 percet játszott a 19 éves Hős Zsombor, akit a 20 esztendős Máté Csaba váltott.
A Kispest-Honvéd és az Újpest összecsapása 1–1-gyel ért véget. A kispestieknél végig a pályán volt a 19 éves Szamosi Ádám és egy félidőn keresztül a 17 éves Somogyi Tamás. A liláknál 66 percig szerepelt a 18 éves Ujváry Ferenc.
A Győr hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától. Az ETO-ban 90 percet játszott a 19 éves Szép Márton és 12-t a vele egykorú Selyem Bálint. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, 86 percet töltött a pályán a 20 éves Kern Martin, 19-et a szintén 2006-os születésű Krupa Zsolt, míg 4-et a 20 esztendős Varga Zsombor.
A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026/27-ES ÉVADÁNAK 8. FORDULÓJÁBAN: 1123
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+86+19+4=199
Kispest-Honvéd: 90+45=135
Kisvárda: 64+26+26=116
Vasas: 90+18=108
Győri ETO: 90+12=102
MTK Budapest: 90+12=102
Paks: 90
Nyíregyháza Spartacus: 90
Újpest: 66
Ferencváros: 58
Debrecen: 56
Zalaegerszeg: 1
Játékosok:
Engedi Márk (Vasas): 90
Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90
Győrfi Milán (Paks): 90
Timóteus Mikolay (MTK Budaest): 90
Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 90
Szép Márton (Győri ETO): 90
Kern Martin (Puskás Akadémia): 86
Ujváry Ferenc (Újpest): 66
Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 64
Bagi Ádám (Ferencváros): 58
Hős Zsombor (Nyíregyháza): 57
Tercza Gergő (Debrecen): 56
Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 45
Máté Csaba (Nyíregyháza): 33
Babják Mirosláv (Kisvárda): 26
Molnár Barnabás (Kisvárda): 26
Krupa Zsolt (Puskás Akadémia): 19
Molnár Csaba (Vasas): 18
Selyem Bálint (Győri ETO): 12
Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 4
Harangi Aiden (Zalaegerszeg): 1
(Kiemelt képünkön: a 19 éves Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia) nem kapott gól a bajnok ellen Forrás: Puskás Akadémia)