Labdarúgás: ötöt kapott az U19-es női válogatott a németektől

A jövő nyári hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő U19-es női futballválogatott barátságos mérkőzést játszott Németország ellen Telkiben. Az első félidőben nem esett gól, a másodikban viszont hatszor találtak be a csapatok, a németek nyertek 5–1-re.

„Ami elterveztünk, az első félidőben működött, a németektől is azt kaptuk, amit vártunk – kezdte értékelését az mlsz.hu-nak Gajdóczi Tibor szövetségi edző. – Tudtuk, hogy előbb-utóbb beszorítanak minket, mindent megtettünk azért, hogy ez minél később következzen be. Talán mondhatom azt, hogy a szünetig ikszes volt a meccs. A második félidőben hátrányba kerültünk, ám erre egy nagyon szép góllal válaszoltunk. Sajnos a hajrára fizikailag és mentálisan is elfáradtunk, de le a kalappal a lányok előtt, mert ami tőlük telt, megtették, éppen ezért nem lehet hiányérzetem. Most az a feladatunk, hogy azokat a hibákat, amiket elkövettünk, a hollandok elleni hétfői mérkőzésre megpróbáljuk kijavítani. Hosszú idő után játszhattunk újra itthon, holnaptól már a hollandok ellen készülünk."

A mieink hétfőn 12 órakor Hollandiával találkoznak Felcsúton.

Magyarország–Németország 1–5 (0–0)

Magyarország: Krizsán Nikolett – Szántó Hédi (Máté Nóra, 63.), Sági Panna (Érsek Eszter, 81.), Vadász Lara, Gágyor Zille (Tóth Adél, 72.) – Brekovszki Julianna, Hanász Vanda – Chugyik Bíborka (Soós Réka, 46.), Kovács Petra (Farkas Panna, 63.), Gégény Petra (Alasz Hanna, 81.) – Pethe Olívia (Perjési Lilla, 81.)

Gólszerző: Maas (56.), Terakaj (73.), Kramer (80., 90.), ill. Gégény (61.)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)