Birkózás: Olasz, Szinay, Zsitovoz és Vitai is kikapott az U23-as vb-n

Magyar győzelemmel indult, majd négy vereséggel folytatódott a kötöttfogásúak versenye a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokság hétfői versenynapja. Szinay Szabolcs (82 kg) norvég ellenfelét legyőzte a selejtezőben, a nyolcaddöntőben azonban az azeri rivális már jobbnak bizonyult nála. Zsitovoz Petro (72 kg), Olasz Bende (67 kg) és Vitai Vendel (97 kg) egyaránt grúz birkózóval szemben maradt alul az első meccsén. A négy magyar közül egyik versenyző sem került vigaszágra – számolt be a hazai sportági szövetség (MBSZ).

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, LAS VEGAS

Kötöttfogás

A magyar versenyzők mérkőzései:

Selejtezők:

72 kg: Nika Broladze (grúz) – Zsitovoz Petro 5–3 (Zsitovoz idő előtt búcsúzott, miután a grúz kikapott az örménytől)

82 kg: Szinay Szabolcs – Alexander Aemaes (norvég) 9–5

Nyolcaddöntők:

67 kg: Anri Hozrevanidze (grúz) – Olasz Bende 10–2 (a grúz kikapott a töröktől a negyeddöntőben, ezzel Olasz versenye) véget ért

82 kg: Elmin Aliyev (azeri) – Szinay Szabolcs 5–2 (Szinay kiesett, miután az azeri kikapott az U20-as Európa-bajnok svédtől

97 kg: Luka Gabiszonia (grúz) – Vitai Vendel 3–1 (Vitai legyőzője a következő körben kikapott a némettől, így Vendel is kiesett)

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)