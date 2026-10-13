Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Olasz, Szinay, Zsitovoz és Vitai is kikapott az U23-as vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.13. 11:57
null
Címkék
U23-as világbajnokság utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Olasz Bende, Zsitovoz Petro és Vitai Vendel grúztól, Szinay Szabolcs azeritől kapott ki a kötöttfogásúak mezőnyében a Las Vegasban zajló U23-as birkózó-világbajnokság első napján.

Magyar győzelemmel indult, majd négy vereséggel folytatódott a kötöttfogásúak versenye a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokság hétfői versenynapja. Szinay Szabolcs (82 kg) norvég ellenfelét legyőzte a selejtezőben, a nyolcaddöntőben azonban az azeri rivális már jobbnak bizonyult nála. Zsitovoz Petro (72 kg), Olasz Bende (67 kg) és Vitai Vendel (97 kg) egyaránt grúz birkózóval szemben maradt alul az első meccsén. A négy magyar közül egyik versenyző sem került vigaszágra – számolt be a hazai sportági szövetség (MBSZ).

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, LAS VEGAS
Kötöttfogás
A magyar versenyzők mérkőzései:
Selejtezők:
72 kg: Nika Broladze (grúz) – Zsitovoz Petro 5–3 (Zsitovoz idő előtt búcsúzott, miután a grúz kikapott az örménytől)
82 kg: Szinay Szabolcs – Alexander Aemaes (norvég) 9–5
Nyolcaddöntők:
67 kg: Anri Hozrevanidze (grúz) – Olasz Bende 10–2 (a grúz kikapott a töröktől a negyeddöntőben, ezzel Olasz versenye) véget ért
82 kg: Elmin Aliyev (azeri) – Szinay Szabolcs 5–2 (Szinay kiesett, miután az azeri kikapott az U20-as Európa-bajnok svédtől
97 kg: Luka Gabiszonia (grúz) – Vitai Vendel 3–1 (Vitai legyőzője a következő körben kikapott a némettől, így Vendel is kiesett)

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)

 

U23-as világbajnokság utánpótlás bírkózás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: több mint 1100 fiatalperc az NB I 9. fordulójában

Utánpótlássport
4 órája

Labdarúgás: Hollandia négy góllal nyert az U19-es női válogatott ellen

Utánpótlássport
18 órája

Cselgáncs: Kiss Levente harmadik a felnőtt Európa-kupán

Utánpótlássport
19 órája

Tenisz: Beviz döntőt játszott második felnőtt ITF-tornáján Fehérváron

Utánpótlássport
21 órája

Vívás: egy éremmel zártak a junior kardozók Taskentben

Utánpótlássport
2026.10.11. 21:02

Koronglövészet: Nyitrai harmadik harmadik helyezése

Utánpótlássport
2026.10.11. 20:03

Tekvondó: Salim Kamilah harmadik Párizsban

Utánpótlássport
2026.10.11. 18:40

Ökölvívás: Bodnár Krisztina U17-es Európa-bajnok

Utánpótlássport
2026.10.11. 16:07