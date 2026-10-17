Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Elekes Enikő bronzérmes az U23-as vb-n

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2026.10.17. 08:53
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U23-as világbajnokság utánpótlás bírkózás Elekes Enikő utánpótlássport
Elekes Enikő (62 kg) bronzérmet szerzett a Las Vegas-i U23-as birkózó-világbajnokságon; Gellén Milán (125 kg) bronzmeccses a szabadfogásúak között.

Terék Gerda arany- és Lévai Levente ezüstérme után megszületett a harmadik magyar érem is a Las Vegas-i Thomas & Mack Centerben zajló U23-as birkózó-világbajnokságon:

az U20-as vb- és Eb-győztes Elekes Enikő (62 kg, Csepel SC-KIMBA) bronzot szerzett

(62 kg, Csepel SC-KIMBA) bronzot szerzett

– számolt be az MBSZ.

Mint ismert, a helyosztóig Elekes úgy jutott el, hogy kazah és japán riválisát is magabiztosan felülmúlta, a felnőtt Európa-bajnok ukrán Irina Bondartól viszont kikapott az elődöntőben. A magyar szerint szombat hajnali bronzmérkőzésen aztán újra visszatalált a sikeres útra, hiszen sima, 11–0-s technikai tusgyőzelmet aratott az U20-as pánamerikai bajnok kanadai Annika Fines felett, s

Enikő felállhatott a dobogó harmadik fokára.

A pénteken kezdő szabadfogásúak közül Angyal Krisztián (92 kg, Csepeli BC) ugyan egy vereséggel kiesett, a nehézsúlyú Gellén Milán (125 kg, Veszprém) viszont szépen haladt, hiszen az U23-as Ázsia-bajnoki 3. Zsargalan Budazsapovot (10–0) és az U23-as pánamerikai bajnoki 3. Puerto Ricó-i Ethan Vergarát (12–2) is technikai tussal verve az elődöntőbe jutott. Itt ugyan alulmaradt az U20-as Eb-3. grúz Alekszandre Abramisvili ellen (0–11), de kivívta a bronzmérkőzés lehetőségét, amelyre magyar idő szerint vasárnap hajnalban kerül sor kanadai vagy amerikai riválissal. A szombaton rajtoló szabadfogásúak között Mizsei Zoltán (65 kg, FTC-MVM-KIMBA) Puerto Ricó-i, Arsunkaev Musza (97 kg, Vasas) lengyel riválissal kezd.

(Kiemelt kép forrása: MBSZ/Róth Tamás/UWW)

U23-as világbajnokság utánpótlás bírkózás Elekes Enikő utánpótlássport
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