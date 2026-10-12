Heti program: pályán a Fradi az El-ben, BL- és Kl-meccsek
OKTÓBER 12., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
9. FORDULÓ
19.45: BVSC-Zugló–Soroksári SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
NŐI U19-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.30: Magyarország–Hollandia, Telki (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
Férfi egyes, selejtező
9.00: 3. csoport: Szántosi Dávid–Juan Pérez (spanyol)
9.35: 12. csoport: András Csaba–Matthias Sandholt (izlandi)
10.10: 20. csoport: Szudi Ádám–Ondrej Kveton (cseh)
Női egyes, selejtező
13.20: 12. csoport: Nagy Judit–Ioana Singeorzan (román)
14.30: 31. csoport: Pétery Johanna–Karoline Mischek-Colucci (osztrák)
Férfi páros, a 32 közé jutásért
15.30: Szudi Ádám, András Csaba–Wang Yang, Panajotisz Gyonisz (szlovák, görög)
16.05: Szántosi Dávid, Milo de Boer (magyar, holland)–Ervinas Uzialo, Martin Frizel (litvánok)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ
23.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1149 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
6.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
WTA 1000-ES TORNA, VUHAN
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
OKTÓBER 13., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport1)
18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)
Női Európa-bajnoki pótselejtező
Visszavágó
20.45: Hollandia–Magyarország, Tilburg
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
H-CSOPORT, 3. FORDULÓ
20.45: Valur Reykjavík (izlandi)–MOL Tatabánya KC (Tv: Sport1)
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Győri ETO–Esztergom
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, csoportkör
2. forduló, B-csoport
18.00: Dinamo Bucuresti (román)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
OKTÓBER 14., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz) (Tv: RTL+)
18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya világbajnokság, Sanghaj
12.59: Női scratch
13.55: Női csapatsprint
14.05: Férfi csapatsprint
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-CSOPORT
20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)
C-CSOPORT
18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)
18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)
F-CSOPORT
18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)
20.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Szombathely–FTC
KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló
E-csoport
18.00: DVTK HunTherm–Panathlitikosz (görög)
I-csoport
18.00: Sopron Basket–Nis (szerb)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE
18.00: KHG Kaposvári NRC-Veszprémi Egyetemi SC
18.00: Szent Benedek RA-Békéscsaba
19.00: Újpesti TE-Fatum Nyíregyháza – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
OKTÓBER 15., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)
18.45: AZ (holland)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi)
18.45: Lyon (francia)–Crystal Palace (angol)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol)
18.45: Torreense (portugál)–Sunderland (angol)
21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Rennes (francia)–OFI (görög)
21.00: Hoffenheim (német)–Besiktas (török)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland)
18.45: Gent (belga)–AGF (dán)
18.45: Egnatia (albán)–Midtjylland (dán)
18.45: KuPS (finn)–Trabzonspor (török)
18.45: Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia)
18.45: Riga FC (lett)–Kajrat (kazah)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol)
21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Brighton (angol)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál)
21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)
21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)
21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
FUTSAL
Férfi világbajnoki selejtező, második szakasz
1. forduló, 1. csoport
18.00: Magyarország–Svédország, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya világbajnokság, Sanghaj
6.00: Férfi keirin (Szalontay Sándor) első forduló
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)
B-CSOPORT
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar 1961 (északmacedón)
D-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)
20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
E-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Budaörs–DVSC
OKTÓBER 16., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
20.45: Le Mans–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
20.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
20.45: Frosinone–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Deportivo–Levante
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Seattle Seahawks–Denver Broncos
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
JÉGKORONG
Kontinentális-Kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)
1. forduló
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Viru Sputnik (észt)
Erste Liga, alapszakasz
17.30: SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya világbajnokság, Sanghaj
6.00: Férfi 1 km, selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: FTC–Budai Farkasok
18.00: Szigetszentmiklós–Balatonfüred
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Kisvárda–Fehérvár (Tv: Sport1)
18.00: Mosonmagyaróvár–Eszterházy SC
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
5. forduló
18.45: UVSE–Kaposvári VK
OKTÓBER 17., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
10. FORDULÓ
13.00: FC Nagykanizsa–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Tarpa SC–Gödöllői SK
13.00: Tiszafüredi VSE–Mátészalkai MTK
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Hajdúnánás FK
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabonyi SC
13.00: Eger SE–Debreceni EAC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: Komárom VSE–Sárisápi BSE
13.00: VSC 2015 Veszprém–Király SE
17.00: Dorogi Bányász FC–Bicskei TC
DÉLKELETI CSOPORT
12.00: Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre
13.00: Gyulai Termál FC–Monor SE
13.00: Szolnoki MÁV FC–ESMTK
13.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Sárbogárd SE
13.00: Iváncsa KSE–MTK Budapest II
13.00: Érdi VSE–PTE-PEAC
13.00: Ferencvárosi TC II–Budafoki MTE
13.00: ReBase Majosi SE–BFC Siófok
13.00: Dunaharaszti MTK–Budaörs
17.00: Pécsi MFC–Szekszárdi UFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
13.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: Fulham–Hull City (Tv: Match4)
16.00: Manchester City–Ipswich Town (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
18.30: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
17.15: Strasbourg Alsace–Paris Saint-Germain
20.45: Lille–Brest
20.45: Troyes–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
15.30: Schalke–Mainz
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart
15.30: Elversberg–Augsburg
15.30: Werder Bremen–Paderborn
18.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
15.00: Venezia–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPERLIG
8. FORDULÓ
15.00: Genclerbiligi–Galatasaray (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
JÉGKORONG
Kontinentális-kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)
2. forduló
14.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–IHC Zagreb (horvát)
Osztrák liga, alapszakasz
17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya világbajnokság, Sanghaj
5.39: Férfi sprint, selejtező (Szalontay Sándor)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia)
16.00: FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)
B-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)
18.00: Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német)
18.00: Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
17.00: Csurgó–Tatabánya
18.00: Dabas–Gyöngyös
18.00: Eger–ETO University
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
17.00: NEKA–Vasas SC
17.00: MTK–Vác
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: Egis Körmend–OSE Lions
18.00: Debreceni EAC–Phoenix Fóti Tigrisek
18.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd
18.30: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK
Női NB I, alapszakasz
17.00: Csata TKK–Sopron Basket
17.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE
18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK HunTherm
18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
1. forduló
18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
9.55: Férfi selejtező (Magyarország 15.55)
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
5. forduló
12.00: Debreceni VSE-Master Good–One Eger
18.00: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE
19.30: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes
20.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket
OKTÓBER 18., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
10. FORDULÓ
13.00: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II
13.00: Debreceni VSC II–Salgótarjáni BTC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
12.30: Zalaegerszegi TE FC II–FC Sopron
13.00: 1908 SZAC Budapest–Balatonalmádi SE
17.00: Haladás FC–Puskás Akadémia FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–III. kerületi TVE
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Csepel SC
13.00: Meton-FC Dabas SE–BKV Előre
13.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Sándorfalvi SKE
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
15.00: Bournemouth–Sunderland
15.00: Brighton–Crystal Palace
15.00: Leeds United–Manchester United
17.30: Nottingham Forest–Arsenal
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
15.00: Angers–Olympique Marseille
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Monaco
17.15: Paris FC–Rennes
20.45: Olympique Lyon–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: Mönchengladbach–Hoffenheim (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
12.30: Udinese–Lecce
15.00: Fiorentina–Como
18.00: Milan–Atalanta
20.40: Juventus–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15.30: Houston Texans–Jacksonville Jaguars, London
19.00: New York Jets–New England Patriots
19.00: Carolina Panthers–Philadelphia Eagles
19.00: Pittsburgh Steelers–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns
19.00: Chicago Bears–Atlanta Falcons
19.00: New Orleans Saints–New York Giants
19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts
22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams
22.25: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs
22.25: Buffalo Bills–Las Vegas Raiders
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
JÉGKORONG
Kontinentális-kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)
3. forduló
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK, Kézdivásárhely
18.00: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: Debreceni EAC–FEHA19
Osztrák liga, alapszakasz
15.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)
17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)
KERÉKPÁR
Pálya világbajnokság, Sanghaj:
5.00: Férfi sprint, elődöntő (Szalontay Sándor ?)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
14.00: HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: NEKA–Szeged (Tv: Sport1)
18.00: Veszprém–PLER
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
1. forduló
18.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE
18.00: Debreceni EAC-Pénzügyőr SE Pro Source
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Veszprémi Egyetemi SC-Vasas Óbuda
17.00: Fatum Nyíregyháza-Békéscsaba
18.00: Szent Benedek RA-KHG Kaposvári NRC
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
9.55: Férfi selejtező
15.55: Női selejtező