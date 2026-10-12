Heti program: pályán a Fradi az El-ben, BL- és Kl-meccsek

OKTÓBER 12., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

9. FORDULÓ

19.45: BVSC-Zugló–Soroksári SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)

20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

NŐI U19-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.30: Magyarország–Hollandia, Telki (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Férfi egyes, selejtező

9.00: 3. csoport: Szántosi Dávid–Juan Pérez (spanyol)

9.35: 12. csoport: András Csaba–Matthias Sandholt (izlandi)

10.10: 20. csoport: Szudi Ádám–Ondrej Kveton (cseh)

Női egyes, selejtező

13.20: 12. csoport: Nagy Judit–Ioana Singeorzan (román)

14.30: 31. csoport: Pétery Johanna–Karoline Mischek-Colucci (osztrák)

Férfi páros, a 32 közé jutásért

15.30: Szudi Ádám, András Csaba–Wang Yang, Panajotisz Gyonisz (szlovák, görög)

16.05: Szántosi Dávid, Milo de Boer (magyar, holland)–Ervinas Uzialo, Martin Frizel (litvánok)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ

23.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1149 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

6.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

OKTÓBER 13., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

Női Európa-bajnoki pótselejtező

Visszavágó

20.45: Hollandia–Magyarország, Tilburg

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

H-CSOPORT, 3. FORDULÓ

20.45: Valur Reykjavík (izlandi)–MOL Tatabánya KC (Tv: Sport1)

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Győri ETO–Esztergom

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-kupa, csoportkör

2. forduló, B-csoport

18.00: Dinamo Bucuresti (román)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

OKTÓBER 14., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya világbajnokság, Sanghaj

12.59: Női scratch

13.55: Női csapatsprint

14.05: Férfi csapatsprint

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT

20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)

C-CSOPORT

18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)

18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)

F-CSOPORT

18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)

20.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Szombathely–FTC

KOSÁRLABDA

Női Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló

E-csoport

18.00: DVTK HunTherm–Panathlitikosz (görög)

I-csoport

18.00: Sopron Basket–Nis (szerb)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE

18.00: KHG Kaposvári NRC-Veszprémi Egyetemi SC

18.00: Szent Benedek RA-Békéscsaba

19.00: Újpesti TE-Fatum Nyíregyháza – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

OKTÓBER 15., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)

18.45: AZ (holland)–Hapoel Beer Seva (izraeli)

18.45: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi)

18.45: Lyon (francia)–Crystal Palace (angol)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol)

18.45: Torreense (portugál)–Sunderland (angol)

21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga)

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény)

21.00: NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár)

21.00: Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Celtic (skót)

21.00: Rennes (francia)–OFI (görög)

21.00: Hoffenheim (német)–Besiktas (török)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland)

18.45: Gent (belga)–AGF (dán)

18.45: Egnatia (albán)–Midtjylland (dán)

18.45: KuPS (finn)–Trabzonspor (török)

18.45: Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

18.45: CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia)

18.45: Riga FC (lett)–Kajrat (kazah)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol)

21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Brighton (angol)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál)

21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)

21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia 1999 (grúz)

21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)

21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

FUTSAL

Férfi világbajnoki selejtező, második szakasz

1. forduló, 1. csoport

18.00: Magyarország–Svédország, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya világbajnokság, Sanghaj

6.00: Férfi keirin (Szalontay Sándor) első forduló

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)

B-CSOPORT

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar 1961 (északmacedón)

D-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)

20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Budaörs–DVSC

OKTÓBER 16., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

20.45: Le Mans–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

20.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

20.45: Frosinone–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

21.00: Deportivo–Levante

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Seattle Seahawks–Denver Broncos

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

JÉGKORONG

Kontinentális-Kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)

1. forduló

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Viru Sputnik (észt)

Erste Liga, alapszakasz

17.30: SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE

Osztrák liga, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya világbajnokság, Sanghaj

6.00: Férfi 1 km, selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: FTC–Budai Farkasok

18.00: Szigetszentmiklós–Balatonfüred

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Kisvárda–Fehérvár (Tv: Sport1)

18.00: Mosonmagyaróvár–Eszterházy SC

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

5. forduló

18.45: UVSE–Kaposvári VK

OKTÓBER 17., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

10. FORDULÓ

13.00: FC Nagykanizsa–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Tarpa SC–Gödöllői SK

13.00: Tiszafüredi VSE–Mátészalkai MTK

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Hajdúnánás FK

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabonyi SC

13.00: Eger SE–Debreceni EAC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: Komárom VSE–Sárisápi BSE

13.00: VSC 2015 Veszprém–Király SE

17.00: Dorogi Bányász FC–Bicskei TC

DÉLKELETI CSOPORT

12.00: Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre

13.00: Gyulai Termál FC–Monor SE

13.00: Szolnoki MÁV FC–ESMTK

13.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Sárbogárd SE

13.00: Iváncsa KSE–MTK Budapest II

13.00: Érdi VSE–PTE-PEAC

13.00: Ferencvárosi TC II–Budafoki MTE

13.00: ReBase Majosi SE–BFC Siófok

13.00: Dunaharaszti MTK–Budaörs

17.00: Pécsi MFC–Szekszárdi UFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

13.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: Fulham–Hull City (Tv: Match4)

16.00: Manchester City–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

18.30: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

17.15: Strasbourg Alsace–Paris Saint-Germain

20.45: Lille–Brest

20.45: Troyes–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

15.30: Schalke–Mainz

15.30: Hamburg–VfB Stuttgart

15.30: Elversberg–Augsburg

15.30: Werder Bremen–Paderborn

18.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

15.00: Venezia–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPERLIG

8. FORDULÓ

15.00: Genclerbiligi–Galatasaray (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

JÉGKORONG

Kontinentális-kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)

2. forduló

14.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–IHC Zagreb (horvát)

Osztrák liga, alapszakasz

17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya világbajnokság, Sanghaj

5.39: Férfi sprint, selejtező (Szalontay Sándor)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia)

16.00: FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

B-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)

18.00: Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német)

18.00: Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

17.00: Csurgó–Tatabánya

18.00: Dabas–Gyöngyös

18.00: Eger–ETO University

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

17.00: NEKA–Vasas SC

17.00: MTK–Vác

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: Egis Körmend–OSE Lions

18.00: Debreceni EAC–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd

18.30: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK

Női NB I, alapszakasz

17.00: Csata TKK–Sopron Basket

17.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE

18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK HunTherm

18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

1. forduló

18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

9.55: Férfi selejtező (Magyarország 15.55)

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

5. forduló

12.00: Debreceni VSE-Master Good–One Eger

18.00: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE

19.30: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes

20.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket

OKTÓBER 18., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

10. FORDULÓ

13.00: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II

13.00: Debreceni VSC II–Salgótarjáni BTC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

12.30: Zalaegerszegi TE FC II–FC Sopron

13.00: 1908 SZAC Budapest–Balatonalmádi SE

17.00: Haladás FC–Puskás Akadémia FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–III. kerületi TVE

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Csepel SC

13.00: Meton-FC Dabas SE–BKV Előre

13.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Sándorfalvi SKE

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

15.00: Bournemouth–Sunderland

15.00: Brighton–Crystal Palace

15.00: Leeds United–Manchester United

17.30: Nottingham Forest–Arsenal

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

15.00: Angers–Olympique Marseille

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Monaco

17.15: Paris FC–Rennes

20.45: Olympique Lyon–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Mönchengladbach–Hoffenheim (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

12.30: Udinese–Lecce

15.00: Fiorentina–Como

18.00: Milan–Atalanta

20.40: Juventus–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15.30: Houston Texans–Jacksonville Jaguars, London

19.00: New York Jets–New England Patriots

19.00: Carolina Panthers–Philadelphia Eagles

19.00: Pittsburgh Steelers–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns

19.00: Chicago Bears–Atlanta Falcons

19.00: New Orleans Saints–New York Giants

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.25: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs

22.25: Buffalo Bills–Las Vegas Raiders

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

JÉGKORONG

Kontinentális-kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)

3. forduló

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK, Kézdivásárhely

18.00: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: Debreceni EAC–FEHA19

Osztrák liga, alapszakasz

15.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)

17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

Pálya világbajnokság, Sanghaj:

5.00: Férfi sprint, elődöntő (Szalontay Sándor ?)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

14.00: HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: NEKA–Szeged (Tv: Sport1)

18.00: Veszprém–PLER

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

1. forduló

18.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE

18.00: Debreceni EAC-Pénzügyőr SE Pro Source

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Veszprémi Egyetemi SC-Vasas Óbuda

17.00: Fatum Nyíregyháza-Békéscsaba

18.00: Szent Benedek RA-KHG Kaposvári NRC

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

9.55: Férfi selejtező

15.55: Női selejtező