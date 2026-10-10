Gyerekek előtt nyerhetnek a hétvégén az angyalföldi futballisták

SOKAN ELFELEJTETTÉK talán, de szombaton hatályba lép a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának augusztus 27-én hozott határozata, amely szerint a szövetség a Vasas-szurkolók Kispest-Honvéd elleni mérkőzésen tanúsított megbotránkoztató megnyilvánulásai miatt pénzbüntetésre, továbbá egy hazai NB I-es mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette az angyalföldi klubot. Ennek következtében zárt kapuk mögött rendezik a szombati, Kisvárda elleni találkozót.



Mégsem lesz üres a lelátó, mert a szövetség lehetővé teszi a 14 év alatti gyerekek belépését. A piros-kékek ennek érdekében felvették a kapcsolatot a XIII. kerületi önkormányzattal, amely csatlakozott a kezdeményezéshez, és aktívan segítette a szervezést, hogy minél több angyalföldi iskolás menjen ki a mérkőzésre. Természetesen a Vasas Kubala Akadémia korosztályos csapatai is ott lesznek az Illovszky Rudolf Stadionban, ahogyan a klubhoz kötődő Mészöly Focisuli tehetségei is.



Az összecsapás esélyese a papírforma szerint a Vasas FC, amelynek játékosai és vezetői természetesen győzelemmel hálálnák meg a gyerekek buzdítását.



LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)