Nemzeti Sportrádió

Gyerekek előtt nyerhetnek a hétvégén az angyalföldi futballisták

V. GY.V. GY.
2026.10.10. 07:08
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Egy-egy szép csel vagy gól láttán még inkább kedvet kaphatnak a futballhoz a meccsre járó gyerekek (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)
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NB I Vasas Kisvárda
Zárt kapuk mögött, de kíváncsi kicsik előtt fogadja kisvárdai ellenfelét szombaton a piros-kék együttes.
 

SOKAN ELFELEJTETTÉK talán, de szombaton hatályba lép a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának augusztus 27-én hozott határozata, amely szerint a szövetség a Vasas-szurkolók Kispest-Honvéd elleni mérkőzésen tanúsított megbotránkoztató megnyilvánulásai miatt pénzbüntetésre, továbbá egy hazai NB I-es mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette az angyalföldi klubot. Ennek következtében zárt kapuk mögött rendezik a szombati, Kisvárda elleni találkozót.

Mégsem lesz üres a lelátó, mert a szövetség lehetővé teszi a 14 év alatti gyerekek belépését. A piros-kékek ennek érdekében felvették a kapcsolatot a XIII. kerületi önkormányzattal, amely csatlakozott a kezdeményezéshez, és aktívan segítette a szervezést, hogy minél több angyalföldi iskolás menjen ki a mérkőzésre. Természetesen a Vasas Kubala Akadémia korosztályos csapatai is ott lesznek az Illovszky Rudolf Stadionban, ahogyan a klubhoz kötődő Mészöly Focisuli tehetségei is. 

Az összecsapás esélyese a papírforma szerint a Vasas FC, amelynek játékosai és vezetői természetesen győzelemmel hálálnák meg a gyerekek buzdítását.

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Október 10., szombat
14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Október 11., vasárnap
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

 

 

 

NB I Vasas Kisvárda
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