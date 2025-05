Per Johansson: Európa két legjobb csapata találkozik az elődöntőben

„Nagyon örülök, hogy két sorozatban is elsők lehetünk – mondta mosolyogva a győriek vezetőedzője, Per Johansson. – Kiváltságosnak érzem magam, és persze nagyon büszke is vagyok arra, hogy ismét ebben a helyzetben vagyunk, hogy a hazai bajnokság mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerhetjük. Ez remek érzés.”

Per Johansson a Esbjergről is elmondta véleményét: „Amikor idén először itt Győrben játszottunk, akkor még két friss csapat találkozott egymással, a kinti, második meccsen Esbjergben kézilabdáztunk talán a legjobban. De miután a Vipers becsődölt, a játékosok pedig szabadon igazolhatóak lettek, az Esbjerg erősödött néhány új játékossal. Azt gondolom, Európa két legjobb csapata találkozik majd az elődöntőben.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ (BUDAPEST, MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

SZOMBAT

15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Metz HB (francia)–Odense HB (dán) (Tv: Sport1)