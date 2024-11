Hosszabbított vezetőedzőjével a Debrecen női kézilabdacsapata

A klubhonlap a közleményben kifejti, hogy Szilágyi 2021 nyarán állt munkába a csapatnál, és a Kudor Kittivel alkotott edzőpárosuk az elmúlt három évben két bronzérmet is szerzett a csapattal a bajnokságban és a Magyar Kupában is.

Szilágyi eddig 123 tétmérkőzésen ült a hajdúságiak kispadján, ez idő alatt 82 győzelmet, 9 döntetlent és 32 vereséget ért el, ami 70 százalékos mutató. NB I-es mérlege: 87 meccsen 65 győzelem, 5 döntetlen, 17 vereség, ami 78 százalékos hatékonyságnak felel meg. Az európai kupaporondon 26 meccsen 11 győzelem és 3 döntetlen mellett 12-szer szenvedett vereséget a DVSC Schaeffler az irányítása alatt. Szilágyi Zoltánnal immár másodszor hosszabbít szerződést a klub. Az új szerződés 2027. június 30-ig érvényes.

„Örülök annak, hogy Debrecenben folytathatom és itt dolgozhatok a következő években is. Érzem a klub részéről a megbecsülést, a bizalmat, és azt gondolom, hogy egy edző számára ez nagyon fontos. Úgy érzem, jó helyen vagyok itt, hiszen kiváló körülmények között, nagyon jó stábbal dolgozhatok egy ambiciózus klubban. Mindig is hangsúlyoztam, hogy számomra nagy büszkeség, hogy a DVSC edzője lehetek, és most már érzelmileg is kötődöm a klubhoz. Ahogy az érkezésemkor, most is gyakorlatilag új csapatot kell építeni, ami szép kihívás. Biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban ez az újonnan formálódó együttes még nagyon sok örömöt fog okozni a debreceni szurkolóknak. Szeretnék újabb érmeket szerezni a bajnokságban és a Magyar Kupában is, és úgy gondolom, ebben a csapatban benne van egy kiugró nemzetközi eredmény is” – értékelt a magyar női kéziválogatott másodedzőjeként is dolgozó szakember.