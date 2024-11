Győzelemmel zárta az El első csoportkörét a Tatabánya

Kellemes helyzetben, biztos továbbjutóként várhatta az Európa-liga csoportkörének záró fordulóját a tatabányai együttes. A magyar csapat már az első öt meccsén összegyűjtött öt pontjával bejutott a legjobb 16 közé.

Az október közepén Horvátországban aratott 31–27-es sikernek nagy szerepe volt abban, hogy a mostani, Sesvetével vívott találkozónak már csak a presztízs legyen a tétje. Jól kezdett a Bányász, amely határozott védekezése mellett Rodríguez Pedro és Christian Dissinger góljaival ragadta magához a kezdeményezést. Sadou Ntanzi hiányában Patrick Lemos irányított, de akadt olyan támadás is, amit ő fejezett be kínai figurából. Bartucz László védései mellett dobott egy üres kapus gólt is, és az idény közben igazolt Éles Benedek is jól szállt be (14–7).

A hatgólos tatabányai előnyből induló második félidőben a hazaiak jól menedzselték az eseményeket, és 28–25-re diadalmaskodtak.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

G-CSOPORT

MOL TATABÁNYA KC–MRK SESVETE (horvát) 28–25 (16–10)

Tatabánya, 1673 néző. V: Mandak, Rudinsky (szlovákok)

TATABÁNYA: BARTUCZ 1 – Rodríguez P. 4, Maras 3, Havran, TOPIC P. 3, DISSINGER 3, Krakovszki B. 1. Csere: LEMOS 2, Damatrin 4 (2), Plaza 3, Éles B. 2, Golubovics 2, Enomoto. Edző: Cristian Ugalde

SESVETE: Peric – Godec, DUMENCIC 5 (1), HRSAK 6, Rauzan 5, Gavric, J. Topic 4. Csere: Kahlina (kapus), Suker, Ivanisevic 1, Tomic 1, Finek 3, Turcic. Edző: Igor Vori

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–1. 12. p.: 6–5. 17. p.: 10–7. 25. p.: 14–7. 35. p.: 18–11. 44. p.: 20–16. 50. p.: 22–20. 58. p.: 27–22

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Cristian Ugalde: – A győzelem mindig, minden körülmények között győzelem. Szerettük volna megmutatni a szurkolóinknak, hogy képesek vagyunk még egy meccset megnyerni. A jó első félidő után a másodikban a sok elrontott lövés ellenére is végig kontrolláltuk az eseményeket.

Branimir Sola (másodedző): – Tudtuk, hogy már egyik csapatnak sem jelent semmit a két pont, mégis harcolni jöttünk Tatabányára. Nem lett volna szabad hatgólos előnyt adni az ellenfelünknek, onnan már nem tudtunk visszajönni.