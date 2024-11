Csíkos Luca: Próbálok egy kis önbizalmat is elrakni a táskába

„Hétfőn este kell csatlakoznom a válogatotthoz, de még nem igazán kezdtem el készülődni, mert a Thüringer HC elleni, vasárnapi Európa-liga meccs volt az első, ezen volt a fókusz. De ma este és holnap délelőtt a csomagolásra is sort kerítek. Azokat a felszereléseket, amelyeket a junior-válogatottban kaptam, viszem magammal, meg próbálok egy kis önbizalmat is elrakni a táskába” – árulta el nekünk Csíkos Luca, aki maga is meglepődött azon, hogy bekerült a magyar női kézilabda-válogatott Eb-keretébe.

Videónkban a Vác 19 éves balátlövője azt is elmondja, sikerült-e már a kezdeti meglepettségből felocsúdnia a kerethirdetés óta eltelt napokban, beszélt-e a válogatottról klubtársával, Háfra Noémivel, illetve reagál arra is, amit Kuczora Csenge róla mondott az NSO Tv-nek.