Férfi kézi BL: a Szeged szenzációs győzelemmel kezdett a Magdeburg ellen

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 31–29 (17–18)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

Minden extra pontra szüksége van a Szegednek abban az öldöklő csatában, amit a továbbjutásért vívhat várhatóan a norvég Kolstaddal és a horvát HC Zagrebbal, illetve talán a lengyel Kielcével. A legutóbbi négyes döntőből hárman (Barca, Aalborg, Magdeburg) is a B-csoportból vágtak neki a sorozat első szakaszának. Kijelenthető, hogy az előző idényhez hasonlóan ezúttal is a nehezebb nyolcasban kellene a a legjobb hat között végeznie a magyar csapatnak.

A 2000-es évek balkáni és a 2010-es évek spanyolos stílusa után a Szeged a következő évekre egy harmadik út mellett tette le a voksát. Michael Apelgren lett a vezetőedző, aki jó néhány északi kézilabdázót hozott magával: Magnus Röd és Tobias Thulin is a legmagasabb szintet képviselik, de William Bogojevic sem véletlenül érkezett a Tisza partjára. Ahogyan az irányító Janus Smárason sem, aki a BL-ben rögtön előző klubja, a német Magdeburg ellen mutathatta meg a tudását a Pick Arénában.

A szurkolók részéről is nagy érdeklődés fogadta az új projektet, hiszen a 8143 néző befogadására alkalmas csarnokban a felső szektorokat is megnyitották. A világ legerősebb bajnokságának a címvédője tavaly ilyenkor nagyon beragadt a rajtnál, a Veszprém és a Barca is legyőzte az első két fordulóban.

A Szeged bevállalta a gyors játékot a „szakma” legnagyobb mesterével szemben is. Hát igen, valahol el kell kezdeni, ha már „ő maga” is erre a stílusra esküdött fel a következő évekre… Az első hazai gól Smárasoné volt, aki összességében jól diktálta az iramot, neki köszönhetően jó helyre futottak ki a lerohanások is. Sebastian Frimmel és Mario Sostaric is sok labdát kapott a széleken, de a 15. percben a védekezés specialistája, Jérémy Toto is jól bejezett be egy támadást. (9–9)

Közben a Magdeburg világsztárjai sem tétlenkedtek, Ómar Ingi Magnússon minden vele szemben álló védőt csúnyán helyben hagyott. A kapuba megjött Mikler Roland, miután Thulin nem érezte az ellenfél játékosait. A magyar kapus rögtön jól szólt közbe, majd Imanol Garciandía góljával a vezetés is meglett. A 40. születésnapja felé közeledő Mikler ezután korát meghazudtoló módon sprintelt be, és ütött kapufára egy ejtést, ami az üresen tátongó kapujára érkezett.

A magyarok közül Bodó Richárd is sokat volt pályán, és önbizalommal telve kézilabdázott. Ez szinte mindenkire igaz volt, a Szeged ízelítőt adott a skandináv iskolából: Lazar Kukics gyors középkezdése után Sostaric rögtön ziccerben találta magát, aki nem is hibázott. Az első félidő hajrájában a hazai szurkolók is feljebb kapcsoltak, érezték, hogy itt most benne lehet a bravúr ebben az estében, de a szünetben mégis a Magdeburg vezetett eggyel. (17–18)

A térfélcserét követően Mikler ott folytatta, ahol nem sokkal korábban abbahagyta. Nagyobbnál nagyobb bravúrokkal ugrasztotta talpra a hazai nézőket. Közben a szegediek elől sem tétlenkedtek, Borut Mackovsek jó előkészítéseket kapott attól a Kukicstól, aki új újak közül szintén jól vizsgázott. Bennet Wiegert pedig másodszor kért időt, mégis az eksztázisban védő Mikler bravúrjai után a Szeged dobott további gólokat. (26–20)

Hétgólos előnnyel gazdálkodhatott a meccs hajrájában a Szeged, ami megkönnyítette a dolgát. Ettől függetlenül persze az utolsó percekre a Magdeburg az idény eleji formája ellenére sem adta fel, és megmutatta erejét. Öt perccel a vége előtt mínusz háromra felzárkózott, Bánhidi Bence első gólja a legjobbkor jött! A beálló látványos találata után már nem volt kérdés, a Szeged 31–29-re legyőzte a német bajnokot, Mikler 16 védéssel zárt!

Nincs könnyű sorsolása a Szegednek, a következő fordulóban az előző négy kiírásból hármat megnyerő Barcánál vendégeskedik, egy hét múlva csütörtökön.

A-CSOPORT

1. FORDULÓ

Dinamo Bucuresti (román)–Fredericia (dán) 37–28 (18–14)

Az A-csoportban a BL-újonc dán Fredericia kezdte jobban a román bajnok Dinamo Bucuresti elleni idegenbeli mérkőzést, de az északiak hiába vezettek 11–8-ra szűk 20 perc után, a Rosta Miklóst és a Balatonfüreden és Szegeden is megfordult cseh átlövőt, Stanislav Kaspareket is foglalkoztató vendéglátó még a szünet előtt fordított és 18–14-es előnnyel fordult. Rostáék a második játékrészben sem hagytak esélyt a Fredericiának és végül nagyon simán nyertek 37–28-ra. A magyar válogatott beálló hibátlanul teljesített, mind az öt lövéséből gól lett.