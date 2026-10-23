A születésnapos Böde Dániel lehetett volna vízirendőr és Újpest-csatár is; Szalai Attila: Tudom, mit vár tőlem Marco Rossi

A Nemzeti Sport

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Böde Dániel lehetett volna vízirendőr és Újpest-csatár is... Nehezen hiszi el az ember, de ettől még tény: Böde Dániel negyvenéves lett! A Paksi FC labdarúgójának gyerekként az járt a fejében, futballista lesz, vagy vízirendőr, alighanem sokunk nevében mondhatjuk, jó döntést hozott, amikor a labdarúgást választotta, s bár védekező középpályásnak indult, minőségi csatár lett belőle, a Ferencvárosnál éppúgy hatalmas szeretet övezi, mint ahogy legenda Pakson, a legnagyobb örömöt pedig az adja neki, amikor góljai után a fiaival ünnepelhet. Zombori András interjúja

Nagy Ádámnak ezt mindenki elhiheti: Bátran mehetünk Milánóba! Az Európa-liga alapszakaszában harmadik mérkőzésén is győzött a Ferencváros, a portugál másodosztályú Torreensét 4–1-re verte meg, és tovább folytatja remek európai sorozatát. Borbola Bence írása

Daniel Stefulj szeret csavarogni – a futballpályán. Lapunknak adott interjújában Daniel Stefulj mesél többek között horvát válogatott édesapjáról, a rendkívül balszerencsés időszakáról a Dinamo Zagrebnél, az ETO-hoz fűződő viszonyáról és arról, hogyan kezeli a számolatlan elismerést a rengeteg gólpasszáért és kimagasló játékáért. A futballistával Mohai Dominik beszélgetett

Szalai Attila: Tudom, mit vár tőlem Marco Rossi. Kiváló formában futballozik a lengyel Pogon Szczecin 28 éves védője, Szalai Attila, aki az idényben már kétszer bekerült a forduló válogatottjába, és a Nemzeti Sportnak beszélt klubja merész céljairól, a neki szánt vezérszerepről és arról, hogy nemrégiben beszélt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal. A Lengyelországban légióskodó hátvéddel Borsos László beszélgetett

Ezúttal ki lép előre kötöttfogásban? Szombaton kezdődik Kazahsztán fővárosában a birkózó-világbajnokság, amelyen 13 tagú magyar csapatért szoríthatunk. A várakozásokról a szövetségi kapitányokat kérdeztük. Krasznai Bence helyszíni beszámolója

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