Férfi vízilabda ob I: jó kezdés után szoros meccsen nyert a Szentes, simán megverte a Honvéd az OSC-t

A sereghajtó Pécs az első negyedben kétgólos hátrányba került, de a következő játékrészben feljött 5–5-re, viszont ezután a Kaposvár sorozatban három gólt szerzett. Ezt követően négy perccel a vége előtt tudott három gólon belülre kerülni a hazai csapat, 11–13-nál viszont megtorpant, a vendégek 14–11-es sikert arattak.

Remekül kezdett a Szentes, a 11. percben 7–1-re vezetett a nála addig csak hat ponttal kevesebbet szerző Miskolc ellen. Ezt követően kezdtek éledezni a vendégek, és a harmadik negyedben feljöttek 8–5-re, majd az utolsó játékrészt 10–8-as hátrányban kezdték. A hazaiak azonban nem engedték ki a kezükből a győzelmet, 13–11-re megnyerték a találkozót.

Az utolsó előtti DVSE hazai medencében némi meglepetésre végig szoros mérkőzést játszott, mert bár a Szeged a harmadik negyedben ellépett 7–4-re, az utolsó játékrész elején 7–8-at mutatott az eredményjelző. Több mint hatperces gólcsend után Macsi Martin egyenlített, ám három másodperccel a vége előtt Bóbis Botond akciógóljával a Tisza-partiak nagy csatában 9–8-ra nyertek.

A Honvéd már lecsúszott a négybe jutásról, de nyilván így is le akarta idegenben győzni az előző két bajnokiját elveszítő fővárosi vetélytársát, amelynek még minden sansza megvolt arra, hogy a négy között végezett. A vendégcsapat 2–2 után sorozatban négy gólt szerzett, és a második negyedben is tartotta ezt az előnyt. Az OSC a fordulás után sem tudott javítani, 12–5-re elhúztak a kispestiek, ahonnan már nem volt visszaút. A hazaiak kicsit jobban játszottak a záró felvonásban, de így is 15–9-re kikaptak, amivel lépéshátrányba kerültek közvetlen riválisaikkal szemben.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

24. FORDULÓ

PVSK-Mecsek Füszért–Kaposvári VK 11–14 (2–4, 4–4, 1–2, 4–4)

METALCOM SZENTES–PANNERGY-MISKOLCI VLC 13–11 (3–1, 5–2, 2–5, 3–3)

Szentes, 100 néző. V: Rubos K., Tóth K.

SZENTES: PÁSZTI – HAJDÚ A. 3, Szatmári 1, Tóth Gy. 2, BOZÓ 3, Csorba 1, Asanyin 2. Csere: Makán, Vékony 1, Takács J., Horváth Á., Papp P., Molnár B. Edző: Kis Gábor

MISKOLC: Grieszbacher – Tőzsér, Várkonyi 1, OLTEAN 3, Ágh 1, Simon B., NYÍRI B. 2. Csere: SZABÓ G. (kapus), Mészáros B. 1, Rossi G. 1, Bikki-Petró 1, Vismeg B. 1. Edző: Kemény Kristóf

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 9/2

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kis Gábor: – Nagyon jól kezdtük a találkozót, összeszedettek voltunk, komoly előnybe kerültünk, ám a harmadik negyedben elbizonytalanodott a támadójátékunk. Szerencsére az utolsó játékrészben vissza tudtuk venni a mérkőzés irányítását, és fontos győzelmet arattunk.

Kemény Kristóf: – Ez nem a mi napunk volt, ellenfelünk végig motiváltan, „élesen” vízilabdázott. Bár vissza tudtunk kapaszkodni a mérkőzésbe, de csoda kellett volna ahhoz, hogy meg tudjuk menteni ezt az összecsapást.

DVSE-Master Good–Szegedi VE 8–9 (1–1, 2–3, 3–3, 2–2)

Genesys OSC Újbuda–EPS-Honvéd 9–15 (2–5, 2–3, 1–4, 4–3)

Később

20.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa Praktiker

Korábban játszották

UVSE–One Eger 8–15 (1–2, 1–2, 3–5, 3–6)

Csütörtökön játszották

BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom 8–14 (0–4, 3–5, 3–4, 2–1)