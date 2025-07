Jöjjön ki a frankó! – Malonyai Péter jegyzete

A szövetségi kapitány mindig tudja, mit csinál, mit mond, így elhiszem Varga Zsoltnak: egyáltalán nem árt, ha nehéz meccseken át jutunk egyre előrébb. Más kérdés, hogy a nehézség leggyakrabban az, hogy sokáig parádéznak a fiúk, aztán mintha elfogyna a koncentráció, újra kell építeni mindent. Még azt is – mondja a kapitány –, amit megbeszéltek a mérkőzés előtt, nyilván a hatékonyság jegyében.

Tavaly, az olimpián az elődöntőben volt horvát–magyar, egy góllal kikaptunk (8–9), aztán a bronzmeccsen is az amerikaiaktól (8–8 után szétlövésben 0–3), így lettünk negyedikek. Az egykori szövetségi kapitány, Rajki Béla szerint nálunk pólóban már az ezüst­érem is kudarc, az ő idejében lehetett benne igazság, még a Gyarmati Dezső- és a Kemény Dénes-féle aranycsapat(ok) korában is, ám az ilyesmihez kimagasló képességű játékosok kellenek, majd’ azt mondtam: tömegesen.

Most tömegekről nincsen szó, becsületesen gondolkozó és pólózó ifjaink vannak, ennek megfelelően azt várom, hogy jó meccset játszunk a horvátokkal, hogy nyerünk, azt csak (csak?) nagyon remélem.

Mondom mindezt úgy, hogy okosak – mint mindig – csak a lefújás után lehetünk. Amikor a végeredmény helyre teszi a mostani soraimat is.

