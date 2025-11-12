ATP-vb: Auger-Aliassime szetthátrányból fordítva verte Sheltont

Mindössze 41 percig tartott az első etap az első forduló két vesztese, Ben Shelton és Félix Auger-Aliassime mérkőzésén az ATP-világbajnokság egyéni versenyének Björn Borgról elnevezett csoportjában. Az első „szervarablás” a negyedik gémben történt, ekkor a két játékos eddigi egyetlen egymás elleni mérkőzését megnyerő kanadai vesztette el az adogatását, de amikor Shelton már a játszmáért szervált, eltüntette a brékhátrányt. Ám korán örült, a következő gémet ugyanis megint elbukta, s ezzel 6:4-re a játszmát is.

A második szettben annyira magabiztosak voltak a felek a saját adogatójátékaiknál, hogy a „rendes játékidőben” mindössze egyszer volt lehetőség a másik szervagémjének elnyerésére. Ez a sansz Shelton előtt adódott, de nem tudott élni vele, így ahogyan az ilyenkor lenni szokott, rövidítés következett. A tie-breaket aztán óriási csatában 9–7-re a kanadai nyerte – Shelton három játszmalabdát is hárított –, így kezdődhetett minden elölről.

A döntő szettben ugyan Shelton oldalán volt egy kis ijedtség – az amerikainak a negyedik gémben két bréklabdát is hárítania kellett –, nagyjából ugyanolyan mederben folyt a küzdelem, mint az előző felvonásban. Közelgett az újabb tie-break, amikor Auger-Aliassime 6:5-ös vezetésénél Shelton adogatott, a kanadai három meccslabdához jutott, s a harmadikat meg is csinálta, így 4:6, 7:6, 7:5-re megnyerte a 2 óra 26 percig tartó összecsapást.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)

EGYES, 2. FORDULÓ

Björn Borg-csoport

Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) 4:6, 7:6 (9–7), 7:5

20.30: Sinner (olasz)–A. Zverev (német) (Tv: Match4)