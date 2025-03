Bondár Anna négy meccslabdát hárítva feljutott a főtáblára a miami tenisztornán

Bondár Anna az ausztrál Maddison Inglis vasárnapi legyőzése (3:6, 6:3, 6:2) után hétfőn a főtáblára jutásért lépett pályára. Ellenfele a hétfőn közreadott, legfrissebb világranglistán 69. helyen álló, korábbi 22. helyezett Irina-Camelia Begu volt, akit ebben a selejtezőben a 2. helyen emeltek ki. A két fél eddig egyszer találkozott egymással, a 2023-as Roland Garros első körében a román játékos 6:4, 6:2-re nyert.

A magyar teniszező jól kezdett ezúttal, a negyedik gémben brékelte ellenfelét, majd 4:2-es vezetésnél három bréklabdát hárítva hozta a saját adogatójátékát. A román versenyző nem tudott brékelni a játszma utolsó gémjében sem, Bondár semmire nyerte meg, így 6:3-mal zárult az első felvonás.

Bondár Anna nagy csatában nyert (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)

A második szett is jól indult magyar szempontból, aztán viszont rosszul folytatódott. A szeghalmi játékos rögtön brékelt, ám a 34 éves vetélytársa azonnal egyenlített egy love game-mel, majd a következő fogadójátékát is megnyerte, a negyedik bréklabdát már nem tudta hárítani a világranglista-94. teniszezőnk. Begunak 5:2-nél újabb sansza volt a brékre, és a második lehetőségével élt is, amivel egyenlített.

A döntő játszma alakult a legszorosabban, a második és harmadik gémben egy-egy bréket csináltak a felek, majd Bondár nehezen, de hozta a saját szervagémjét. 2:2 után sokáig mindketten magabiztosak voltak adogatóként, majd 6:5-ös Begu-vezetésnél a magyar játékos többször is nehéz helyzetbe került, ám négy mérkőzéslabdát hárítva kiharcolta a tie-breaket. A rövidítés során az első minibrékre az utolsó pontig kellett várni, 6–5-nél Bondár elvette ellenfele adogatását, és 2 óra 48 perc játék után megnyerte a találkozót.

Az később derül ki, hogy Bondár kivel mérkőzik meg a főtábla első fordulójában.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA

MIAMI OPEN, MIAMI GARDENS (8.9 millió dollár, kemény pálya)

Női egyes, selejtező, 2. forduló

Bondár Anna (16.)–Irina-Camelia Begu (román, 2.) 6:3, 2:6, 7:6 (7–5)