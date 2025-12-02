Nemzeti Sportrádió

La Liga: Barcelona–Atlético Madrid

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.12.02. 20:49
Baena (jobbra) góljával szerzett vezetést az Atlético (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójából előrehozott mérkőzésen az élen álló Barcelona hazai pályán fogadja a negyedik helyezett Atlético Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ (ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS)
FC BARCELONA–ATLÉTICO MADRID 2–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Ricardo de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, A. Balde – Pedri, E. García, Dani Olmo (F. Torres, 67.) – Lamine Yamal, Lewandowski (Rashford, 67.), Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick
ATLÉTICO: Oblak – N. Molina, J. M. Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (Koke, 14.), P. Barrios – Giu. Simeone (Sörloth, 62.), Baena (Almada, 62.), N. González (Gallagher, a szünetben) – J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Raphinha (26.), Dani Olmo (65.), ill. Baena (19.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE
 

 

