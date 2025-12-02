La Liga: Barcelona–Atlético Madrid
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójából előrehozott mérkőzésen az élen álló Barcelona hazai pályán fogadja a negyedik helyezett Atlético Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ (ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS)
FC BARCELONA–ATLÉTICO MADRID 2–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Ricardo de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, A. Balde – Pedri, E. García, Dani Olmo (F. Torres, 67.) – Lamine Yamal, Lewandowski (Rashford, 67.), Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick
ATLÉTICO: Oblak – N. Molina, J. M. Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (Koke, 14.), P. Barrios – Giu. Simeone (Sörloth, 62.), Baena (Almada, 62.), N. González (Gallagher, a szünetben) – J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Raphinha (26.), Dani Olmo (65.), ill. Baena (19.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik