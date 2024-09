Vinícius Júnior és Mbappé büntetőivel rangadót nyert a Real Madrid

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Real Sociedad–Real Madrid 0–2 (0–1)

San Sebastián, Reale Arena, 37 370 néző. V: Juan Martínez Munuera

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Zubeldia, Aguerd (J. Pacheco, 75.), Javi López (A. Munoz, 78.) – Becker (Barrenetxea, 63.), Sucic (Turrientes, 75.), Zubimendi, Sergio Gómez – Kubo, Sadiq (Óskarsson, 63.). Vezetőedző: Imanol Alguacil Barrenetxea

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, Modric – Brahim Díaz (Rodrygo, 24.), Güler (Lucas Vázquez, 77.), Vinícius Júnior – K. Mbappé (Endrick, 90.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Vinícius Júnior (58. – 11-esből), K. Mbappé (75. – 11-esből)

Eduardo Chillida, a híres baszk szobrász tiszteletére különleges mezben lépett pályára a Real Madrid ellen a Real Sociedad, de ez nem hozott szerencsét a baszk csapatnak – ahol a 100 évvel ezelőtt született művész maga is futballozott, míg egy sérülés miatt pályát nem kellett módosítania.

Qué espectáculo la camiseta de la @RealSociedad en homenaje a Eduardo Chillida. pic.twitter.com/lZXvweQQPc — Francisco Gómez de Tejada | arquitecto (@gomezdetejada) September 14, 2024

Ahogyan Chillida faragta anno a követ, úgy faragták utódai a kapufát: Sheraldo Becker és Luka Sucic (ő kétszer is) csak milliméterekre volt a gólszerzéstől… Carlo Ancelotti sérülések miatt tartalékos kezdőcsapatot küldött pályára, a kispadon hat mezőnyjátékos ült az olasz mester mögött.

De a Real tartalékosan is Real, Luka Modric beadásai után többször is veszélyeztettek fejesekkel, Kylian Mbappé kialakított, majd kihagyott két helyzetet, jól játszott Arda Güler és a lesérüléséig Brahim Díaz is – a szünet után pedig a hazai védők összehoztak két büntetőt, az elsőt Vinícius Júnior, a másodikat Kylian Mbappé váltotta gólra.

A hazai mester, Imanol Alguacil Barrenetxea beküldte a klubrekordért megvásárolt izlandi éket, Orri Óskarssont, a nagy ígéret középpályást, Benat Turrientest és a balszélső Ander Barrenetxeát is, de a csapatában nem volt már tűz a hajrában: fontos három pontot szerzett a címvédő, sorozatban harmadszor is kikapott odahaza ebben a bajnokságban a La Real.