Varga Zsolt kiélezett mérkőzésre számít az olaszok elleni negyeddöntőnben

„Jó lenne elkerülni a negyeddöntőben” – írtuk olimpiai előzetesünkben Olaszországról, amelyet a három legnagyobb rivális közé soroltunk. Nos, nem sikerült elkerülni, így jelentős erőpróba vár férfiválogatottunkra a négy közé jutásért. Alessandro Campagna együttese a felkészülés első szakaszában nagy pofont kapott a spanyoloktól, de hamar összeállt a játéka, a margitszigeti felkészülési tornán végig vezetve 13–11-re győzte le a mieinket. Egy hétre rá Szicíliában is együtt gyakorolt a két csapat, a második hivatalos meccset 10–10 után szétlövéssel nyerték meg vendéglátóink. Az olimpiai tornát ragyogóan kezdték az olaszok, az amerikaiaknak és a horvátoknak sem adtak esélyt, majd Montenegró ellen szétlövésben győztek, Romániát pedig a papírformának megfelelően kiütötték. A rájuk jellemző módon fegyelmezetten, olykor túlzottan is keményen védekeztek, a blokkokhoz és labdaszerzésekhez kiváló kapusteljesítmény társult, de a görögök ellen ez sem ért pontot. Az A-csoport másodikjaként nehéz ágra került az olasz válogatott, amelynek dinamikus centerjátéka mellett rutinos csapatkapitányára, a tornán már kilenc gólnál járó Francesco Di Fulvióra is figyelnünk kell.