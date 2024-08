Párizs 2024: a tokiói ezüst- és bronzérmes is negyeddöntős női strandröplabdában

„Nagyon nehéz szavakba önteni ilyenkor, amit az ember érez. Több mint az életem felét azzal töltöttem, hogy az ilyen pillanatokra készültem. Amikor ez valóra válik, akkor nagyon nehéz mit mondani. Éreztem, hogy a lelátón is és otthon is erőt küldenek nekem a magyarok” – mondta a 27. életévét éppen vasárnap betöltő Halász Bence.

„Leírhatatlan érzés, nagyon boldog vagyok, nagyon izgultam, a három évvel ezelőtti verseny egy fricska volt. Nem lett meg a nyolcvan méter, de a végeredményt előre mindenképp aláírtam volna. Katzbergen látszott, nagyon készült az első dobására, hogy lerendezze a versenyt, ez sikerült is neki. Én viszont tökéletesen felépítettem. A körülmények ugyanazok mindenkinek, de magyarok vagyunk, tudunk alkalmazkodni” – értékelt az M4 Sportnak Halász.

Az előzetes elvárások kapcsán így nyilatkozott: „Tiszta vizet öntenék a pohárba, ezeket én is olvasom. Nem is titok, nekünk is ez a dobogó volt a célunk. Ezek természetes dolgok, az élsportolónak ezt is el kell viselni. Az atlétikában egy kicsit nehezebb, mert nagyon kevés sportoló van Magyarországon, de ez is javul évről évre. Nagyon kemény magyar legénynek tartom magam, megküzdök mindennel.”

„Nincs megállás, az érmek kapcsán korábban meghatároztam, hogy mind a három világversenyen szeretnék egyet nyerni, most már alakul. Ha jól tudom, csak Pars Krisztiánnak van több érme. Neki hét van, nekem ez volt a hatodik. Ez jó visszajelzés, huszonhét évesen már hat világversenyen tudtam érmet szerezni, de én akarok a legjobb lenni. Nyolcvankét méterre készültünk, de nem akart összejönni. Katzberg más szinten volt, de ez a különbség nagyon könnyen el tud morzsolódni” – zárta az értékelést az ezüstérmet szerző Halász.