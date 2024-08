Férfi kézilabdában a továbbjutás a tét, Halász Bencének, Betlehem Dávidnak is szurkolhatunk – az olimpia programja és eredményei

Bár sosem verték nagy dobra, de persze nem is tagadták: Nagy Dávid és Kun Anna évek óta egy párt alkot – világbajnoki hatodik párbajtőrözőnket eltiltották a holléti kötelezettség megszegése miatt, pedig már zsebében volt a kvóta. Így Párizsba csak Nagy Dávid utazhatott. „Nehéz hónapok voltak ezek – árulta el Nagy Dávid. – Van egy szabály, ezzel Anna is tisztában volt, azzal is, hogy hibázott, ugyanakkor a sporthoz nincs közvetlenül köze az eltiltásának. Mert vívásban ő kimagasló, és amiért küzdött, azt meg is szerezte… De hibázott, én pedig ott voltam mellette. Nem teherként éltem ezt meg: éppen az ilyen pillanatokban ismerszik meg egy kapcsolat. A miénk erős, így aztán az is természetes volt, hogy Anna engem is támogatott, és folyamatosan biztatott.”