Nemzeti Sportrádió

A Cremonese a szünet után őrölte fel a Leccét

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 14:30
Bonazzoli szerezte az első cremonai gólt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Lecce Cremonese
A Cremonese hazai pályán 2–0-ra győzte le a Leccét az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 14. fordulójában.

A Cremonese az előző fordulóban 3–1-re nyert Bolognában, így lezárta három mérkőzés óta tartó vereségsorozatát. Az újonc vasárnap kora délután a Lecce ellen is a három pont megszerzéséért szállt harcba.

A gól nélküli első félidő után a második játékrész egyértelműen a hazaiak számításai szerint alakult. Az 59. percben a pályafutása első Serie A-meccsét vezető Giuseppe Mucera videózás után ítélt büntetőt a Cremonesének, a labdát Bonazzoli magabiztosan lőtte a bal sarokba.

A következő percekben kétszer is a vendégek hálójába került a labda, de Mucera egyiket sem adta meg a Falcone kapussal szembeni szabálytalanságok miatt. A 78. percben azonban már semmi sem menthette meg a Leccét, Zerbin tökéletes beadását Sanabria közelről fejelte a kapuba, kialakítva a 2–0-s végeredményt.

Folytatódott a Cremonese sorozata, a hazaiak ugyanis egyszer sem kaptak ki a Serie A mostani idényében, amikor megszerezték a vezetést.

OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 59. – 11-esből, Sanabria 78.)
Később
15.00: Cagliari–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Napoli–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)
18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan  (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale1410432–13+19 30 
2. Milan1384119–9+10 28 
3. Napoli1391320–11+9 28 
4. Roma139415–7+8 27 
5. Bologna1373322–11+11 24 
6. Como1466219–11+8 24 
7. Juventus1365217–12+5 23 
8. Sassuolo1462619–17+2 20 
9. Cremonese1455418–17+1 20 
10. Lazio1353515–10+5 18 
11. Udinese1353514–20–6 18 
12. Atalanta1437417–1716 
13. Torino1335512–23–11 14 
14. Lecce1434710–19–9 13 
15. Cagliari1325613–19–6 11 
16. Genoa1325613–20–7 11 
17. Parma132569–17–8 11 
18. Pisa1317510–18–8 10 
19. Verona1416711–21–10 
20. Fiorentina146811–24–13 

 

 

 

Serie A Lecce Cremonese
Legfrissebb hírek

A Como kiütése után élre állt az Inter

Olasz labdarúgás
18 órája

Megműtötték a Juve-védőt, legalább egy hónapot ki kell hagynia

Olasz labdarúgás
2025.12.04. 13:17

Serie A: McTominay lett az elmúlt idény legjobb labdarúgója, Conte a legjobb edzője

Olasz labdarúgás
2025.12.02. 14:53

Mestermunka Vardytól, nyert a Cremonese Bolognában

Olasz labdarúgás
2025.12.01. 22:53

Rómában nyert nagy iramú rangadót a bajnok Napoli

Olasz labdarúgás
2025.11.30. 23:11

Vége az Atalanta nyeretlenségi sorozatának, a Fiorentina bánta

Olasz labdarúgás
2025.11.30. 20:13

Lautaro Martínez duplázott, győzött Pisában az Inter

Olasz labdarúgás
2025.11.30. 15:47

Leccében folytatódott a Torino rossz sorozata

Olasz labdarúgás
2025.11.30. 14:34
Ezek is érdekelhetik