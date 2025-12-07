A Cremonese a szünet után őrölte fel a Leccét
A Cremonese az előző fordulóban 3–1-re nyert Bolognában, így lezárta három mérkőzés óta tartó vereségsorozatát. Az újonc vasárnap kora délután a Lecce ellen is a három pont megszerzéséért szállt harcba.
A gól nélküli első félidő után a második játékrész egyértelműen a hazaiak számításai szerint alakult. Az 59. percben a pályafutása első Serie A-meccsét vezető Giuseppe Mucera videózás után ítélt büntetőt a Cremonesének, a labdát Bonazzoli magabiztosan lőtte a bal sarokba.
A következő percekben kétszer is a vendégek hálójába került a labda, de Mucera egyiket sem adta meg a Falcone kapussal szembeni szabálytalanságok miatt. A 78. percben azonban már semmi sem menthette meg a Leccét, Zerbin tökéletes beadását Sanabria közelről fejelte a kapuba, kialakítva a 2–0-s végeredményt.
Folytatódott a Cremonese sorozata, a hazaiak ugyanis egyszer sem kaptak ki a Serie A mostani idényében, amikor megszerezték a vezetést.
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 59. – 11-esből, Sanabria 78.)
Később
15.00: Cagliari–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Napoli–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)
18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|14
|10
|–
|4
|32–13
|+19
|30
|2. Milan
|13
|8
|4
|1
|19–9
|+10
|28
|3. Napoli
|13
|9
|1
|3
|20–11
|+9
|28
|4. Roma
|13
|9
|–
|4
|15–7
|+8
|27
|5. Bologna
|13
|7
|3
|3
|22–11
|+11
|24
|6. Como
|14
|6
|6
|2
|19–11
|+8
|24
|7. Juventus
|13
|6
|5
|2
|17–12
|+5
|23
|8. Sassuolo
|14
|6
|2
|6
|19–17
|+2
|20
|9. Cremonese
|14
|5
|5
|4
|18–17
|+1
|20
|10. Lazio
|13
|5
|3
|5
|15–10
|+5
|18
|11. Udinese
|13
|5
|3
|5
|14–20
|–6
|18
|12. Atalanta
|14
|3
|7
|4
|17–17
|0
|16
|13. Torino
|13
|3
|5
|5
|12–23
|–11
|14
|14. Lecce
|14
|3
|4
|7
|10–19
|–9
|13
|15. Cagliari
|13
|2
|5
|6
|13–19
|–6
|11
|16. Genoa
|13
|2
|5
|6
|13–20
|–7
|11
|17. Parma
|13
|2
|5
|6
|9–17
|–8
|11
|18. Pisa
|13
|1
|7
|5
|10–18
|–8
|10
|19. Verona
|14
|1
|6
|7
|11–21
|–10
|9
|20. Fiorentina
|14
|–
|6
|8
|11–24
|–13
|6