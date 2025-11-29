Nemzeti Sportrádió

Megvan Daniele De Rossi első győzelme a Genoa kispadján

2025.11.29. 17:31
Daniele De Rossi (Fotó: Getty Images)
A Genoa hazai környezetben győzött 2–1-re a Verona ellen, míg a Parma ugyancsak odahaza kapott ki az Udinesétől az olasz élvonal (Serie A) 13. fordulójában.

A vezetést még a Verona szerezte meg Genovában a 21. percben, de a szünet előtt már a hazai közönség ünnepelt, amikor Lorenzo Colombo gólra váltotta Vitinha remek indítását. A második félidő derekán Morten Thorsby fejjel volt eredményes, s ez három pontot ért a „griffeknek” – ez volt egyúttal Daniele De Rossi első bajnoki győzelme új csapata élén, zsinórban két döntetlen után. 2–1

Mindeközben az Udinese már a 11. percben előnybe került Parmában Nicolo Zaniolo góljával.  A 64. percben Mariano Troilo utolsó emberként volt szabálytalan, s ezért (némi VAR-ozás után) kiállították, míg az ebből következő tizenegyest Keinan Davis váltotta gólra, s ez elég is volt az udinei győzelemhez. 0–2

OLASZ SERIE A 
13. FORDULÓ
Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)
Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)
Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)

Később
18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Roma129315–6+9 27 
2. Milan1274118–9+9 25 
3. Napoli1281319–11+8 25 
4. Internazionale128426–13+13 24 
5. Bologna1273221–8+13 24 
6. Como1366119–7+12 24 
7. Juventus1255215–11+4 20 
8. Lazio1253415–9+6 18 
9. Udinese1353514–20–6 18 
10. Sassuolo1352616–1617 
11. Cremonese1235413–16–3 14 
12. Torino1235411–21–10 14 
13. Atalanta1227314–1413 
14. Cagliari1225512–17–5 11 
15. Genoa1325613–20–7 11 
16. Parma132569–17–8 11 
17. Pisa1217410–16–6 10 
18. Lecce122468–16–8 10 
19. Fiorentina126610–19–9 
20. Verona13678–20–12 

 

