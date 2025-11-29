Megvan Daniele De Rossi első győzelme a Genoa kispadján

A vezetést még a Verona szerezte meg Genovában a 21. percben, de a szünet előtt már a hazai közönség ünnepelt, amikor Lorenzo Colombo gólra váltotta Vitinha remek indítását. A második félidő derekán Morten Thorsby fejjel volt eredményes, s ez három pontot ért a „griffeknek” – ez volt egyúttal Daniele De Rossi első bajnoki győzelme új csapata élén, zsinórban két döntetlen után. 2–1

Mindeközben az Udinese már a 11. percben előnybe került Parmában Nicolo Zaniolo góljával. A 64. percben Mariano Troilo utolsó emberként volt szabálytalan, s ezért (némi VAR-ozás után) kiállították, míg az ebből következő tizenegyest Keinan Davis váltotta gólra, s ez elég is volt az udinei győzelemhez. 0–2

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)

Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)

Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)

Később

18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Internazionale

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)