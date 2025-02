A tartalékos Atalanta nem bírt a Cagliarival

A Club Brugge elleni BL-párharc két felvonása között az Atalanta a Cagliarit fogadta a bajnokságban. Gian Piero Gasperini csapata szerdán Belgiumban szenvedett egygólos vereséget, de a szombati bajnokira sem tudott igazán felpörögni.

A tartalékos Atalanta az első félidőben lövést sem engedett a Cagliarinak, igaz a hazaiak is csak egyszer találták el a kaput. A második játékrészben jöttek a hazai cserék: Vanja Vlahovics, Marco Palestra és Charles De Ketelaere is beállt, ezzel pedig az Atalanta támadójátéka is fellendült. A vendégek hősiesen védekeztek, Gasperini csapata fásultan, a támadóharmadban rengeteg hibával játszott, így gól nélkül fejeződött be a találkozó.

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ, Szombat

Atalanta–Cagliari 0–0

KÉSŐBB

18.00: Lazio–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Milan–Hellas Verona (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Fiorentina–Como (Tv: Match4)

15.00: Monza–Lecce

15.00: Udinese–Empoli

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Internazionale (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfő

20.45: Genoa–Venezia (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Bologna–Torino 3–2 (Ndoye 20., 70. – a másodikat 11-esből, Biraghi 90. – öngól, ill. Vlasic 37., Elmasz 65.)