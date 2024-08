A Barca után a Real Madridtól igazolt a Serie A újonca

Néhány nappal azután, hogy a Como bejelentette a Barcelonától távozó Sergi Roberto érkezését, az olasz klub azt közölte, hogy négy évre szerződtette a Real Madrid játékosát, Nico Pazt, akiért a hírek szerint 6 millió eurót fizetett a Serie A-újonc.

„Ez sokat jelent nekem, nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhatok ehhez a családhoz – mondta a 19 éves támadó középpályás új klubja honlapjának. – Ez nagy előrelépés a pályafutásomban, és rendkívül izgatott vagyok, hogy részese lehetek ennek a projektnek. Nagyon várom már, hogy elkezdhessem a munkát.”

Cesc Fabregas vezetőedző is nyilatkozott a csapat új játékosáról: „Más klubok részéről is nagy volt az érdeklődés Nico iránt, ami nem meglepő. Az elmúlt szezonban minden percet kihasznált, amit a pályán tölthetett a világ legjobb játékosai között, hogy megmutassa, mire képes, és komoly benyomást tett. Izgalmas tehetség, ballábas, remek a szélen meg középen is, és már alig várom, hogy együtt dolgozhassak vele.”

Az argentin U20-as válogatott futballista 2016-ban, 11 évesen csatlakozott a Real Madridhoz, az első számú csapatban novemberben mutatkozott be. Összesen nyolc mérkőzésen jutott szóhoz az előző évadban a „habfehéreknél”, a Napoli elleni Bajnokok Ligája-találkozón győztes gólt szerzett.



További hír még, hogy a Como egy évre kölcsönvette a Manchester Citytől a szintén argentin Máximo Perronét, de az olasz egylet opciós joggal rendelkezik arra, hogy még egy évvel meghosszabbítsa.

A védekező középpályás 2023 januárjában öt és fél éves szerződést kötött a Cityvel, amelynek színeiben egy bajnoki és egy FA-kupa-mérkőzésen lépett pályára, majd kölcsönben a spanyol Las Palmashoz került, ahol a 2023–24-es szezonban 29 bajnoki találkozón és két kupameccsen játszott.

„Boldog vagyok, hogy itt lehetek, ebben a klubban és városban, nagyon várom már, hogy futballozhassak. Úgy gondolom, ez egy olyan lépés, amire szükségem van a pályafutásom és a fejlődésem érdekében. Tetszik az edző felfogása és játékstílusa, emellett ez egy igazán érdekes klub, minőségi a csapat, ezért döntöttem úgy, hogy idejövök” – árulta el a klub honlapjának a 21 esztendős játékos.