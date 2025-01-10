Bundesliga: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 1–3 (1–3) – élőben az NSO-n!
Dortmund, Signal Iduna Park, 81 365 néző. V: Stieler
Dortmund: Kobel – Yan Couto, Lührs, Ryerson, Kabar – F. Nmecha – Brandt, Adeyemi, Gittens – Beier, Guirassy. Vezetőedző: Nuri Sahin
A kispadon: Lotka (k.), Lelle, Azhil, Cole Campbell, Reyna, Sabitzer, Wätjen, Duranville, Malen
Leverkusen: Hrádecky – Tapsoba, Tah, Hincapié – Mukiele, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo – Frimpong, Tella – Schick. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: Kovar (k.), Arthur, Natali, Aleix García, J. Hofmann, Ex. Palacios, Wirtz, A. Sztepanov, Terrier
Gólszerző: Gittens (12.), ill. Tella (1.), Schick (8., 19.)
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