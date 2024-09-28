Zajlik a Bundesliga szuperrangadója: Bayern München–Bayer Leverkusen

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
BAYERN MÜNCHEN–BAYER LEVERKUSEN 1–1 (1–1) (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
München, Allianz Aréna. Vezeti: Felix Zwayer.
BAYERN: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim Min Dzse, A. Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Gnabry – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany.
A kispadon: Ulreich (kapus), Coman, Dier, Goretzka, Laimer, Palhinha, Sané, T. Müller, Tel
LEVERKUSEN: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo – Terrier, Wirtz – Boniface. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: Kovar (kapus), Adli, Belocian, Aleix García, Hofmann, Mukiele, Palacios, Schick, Tella
Gólszerző: Pavlovic (39.), ill. Andrich (31.)