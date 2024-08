„Más utat kellett választanom” – Dárdai Bence elmondta, miért szerződött Wolfsburgba

„A döntés meghozatala kifejezetten nehéz volt. Sok évet töltöttem a Herthánál, de más utat kellett választanom, eljött ennek is az ideje – így választottam végül a Wolfsburgot – mondta Dárdai Bence, hozzátéve, hogy voltak külföldi ajánlatai is, valamint közismert német klubok is keresték. – Sok beszélgetést lefolytattam az itteniekkel, és összességében jó benyomást tett rám a klub, valamint annak infrastruktúrája. (...) Sokat számított a család közelsége, ugyanis vonattal 50 perc alatt Berlinben lehetek.”

A 18 éves játékos a család reakciójára is kitért.

„A családban mindenki azt akarta, hogy maradjak a Herthánál, ez pedig nem meglepő. Ez a helyi klub, itt nevelkedtem, ráadásul a Dárdai név is kötelez. Az apám játékosként és edzőként is szerepelt kék-fehérben. Én mégis más vagyok, máshogyan gondolkodok, éppen ezért döntöttem a váltás mellett” – fogalmazott Dárdai, akit arról is megkérdeztek, hogy a német vagy a magyar válogatottban szerepelne-e a felnőttek között.

„Szerintem ennek a döntésnek még nem jött el az ideje. Még nagyon fiatal vagyok, és még évekig játszhatok az ifjúsági válogatottakban. Ha egy adott ponton valóban válaszút elé kerülök, akkor majd meghozom a megfelelő döntést” – mondta a középpályás.

Dárdai Bence hozzátette: elsődleges célja az, hogy egészséges maradjon és minél több játékpercet kapjon a Bundesligában a Wolfsburg színeiben.