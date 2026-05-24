Szuperliga: IMT–Topolya

2026.05.24. 19:22
Fotó: Dejan Milics
Szuperliga IMT Novi Beograd Topolya
A Topolya az IMT Novi Beograd vendége lesz a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) alsóházi rájátszásának hetedik, utolsó fordulójában, amely arról is dönt, hogy a bácskaiak a következő idényt is az élvonalban kezdhetik-e.

SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 37. FORDULÓ
IMT Novi Beograd–Topolyai SC 1–1 (1–0)
Loznica, Lagator-stadion. Vezeti: Pavle Ilics.
IMT: Csancsarevics – Kiankaulua (Radocsaj, 74.), V. Jovanovics, Sapics, Martos – Zsagar (Akrofi, 74.), Novicsics, Sissako (Krsztics, 68.), Juninho (Glisics, 57.) – Bulaja, C. Keita (Lebi, 68.). Vezetőedző: Zoran Vasziljevics.
Topolya: N. Szimics – Szt. Jovanovics, Capan (Tomovics, 84.), Satara, Urosevics – A. Petrovics (Szt. Mladenovics, 63.), Radin (Jovicsics, a szünetben) – Todoroszki, Miloszavics (Szavics, a szünetben), Boszics (Sztancsics, 74.) – B. Petrovics. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.
Gólszerző: Zsagar (13.), ill. Szt. Jovanovics (54.)

 

