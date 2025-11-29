Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: Trencsén–DAC

2025.11.29. 17:50
Fotó: Duducz Tibor
Trencsén szlovák foci DAC Dunaszerdahely Niké Liga
A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) 16. fordulójában a DAC a Trencsén otthonába látogat szombaton kora este – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
16. FORDULÓ
Trencsén–DAC 1904 0–1élőben az NSO-n!
Trencsén, Sihoti Stadion. Vezeti: Michal Smolák
Trencsén: Katics – Pavek, Simic, Bessile, Brandis – Hajovsky, Bazdaric – Adirbekov, Kasana, Mathurin – Sabljic. Vezetőedző: Ricardo Moniz
DAC: Popovics – Blazek, Kacsaraba, Nemanic, Modesto – Ouro, Tuboly – Ramadan, Gruber, Djukanovics – Corr. Vezetőedző: Branislav Fodrek 
Gólszerző: Corr (22.)

