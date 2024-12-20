Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Superliga: Sepsi OSK–Universitatea

Vágólapra másolva!
2024.12.20. 17:56
(Fotó: Sepsi OSK/FB)
Címkék
Universitatea Cluj román Superliga Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy Sepsi
A román Superliga 21. fordulójában a Sepsi OSK a kolozsvári Universitatea együttesét fogadja – élőben az NSO-n!

 

ROMÁN SUPERLIGA
21. FORDULÓ
Sepsi OSK–Universitatea Cluj 0–0 – élőben az NSO-n!
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 2800 néző. V: Gaman
Sepsi OSK: Niczuly – Otelita (Oroian, 21.), Harut, Ciobotariu, Dumitrescu – Mino, Sigér D. – Neskovics, Matei, F. Stefan – Oberlin. Vezetőedző: Valentin Suciu
Kispadon: Gyenge (k.), Gedő (k.), Hajdin, Popsa, Kallaku, Draghiceanu, Breij, M. Coman, Cimpean
Universitatea: Gertmonas – Oancea, Masoero, Cristea, Chipciu – Rata, Simion, Bic – Nistor – Blanuta, Mamadou Thiam. Vezetőedző: Ioan Ovidiu Sabau
Kispadon: Gorcea (k.), Mitrea, Lasure, Ov. Popescu, Codrea, Oaida, Bota, Silaghi, Tchassem, Bettaieb, Miranjan
Gólszerző: 
Kiállítva: F. Stefan (6.)

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Universitatea Cluj román Superliga Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy Sepsi
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik