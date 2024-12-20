Superliga: Sepsi OSK–Universitatea

Román Kupa: búcsúztak a székelyföldi csapatok
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2024.12.17. 21:39
ROMÁN SUPERLIGA
21. FORDULÓ
Sepsi OSK–Universitatea Cluj 0–0 – élőben az NSO-n!
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 2800 néző. V: Gaman
Sepsi OSK: Niczuly – Otelita (Oroian, 21.), Harut, Ciobotariu, Dumitrescu – Mino, Sigér D. – Neskovics, Matei, F. Stefan – Oberlin. Vezetőedző: Valentin Suciu
Kispadon: Gyenge (k.), Gedő (k.), Hajdin, Popsa, Kallaku, Draghiceanu, Breij, M. Coman, Cimpean
Universitatea: Gertmonas – Oancea, Masoero, Cristea, Chipciu – Rata, Simion, Bic – Nistor – Blanuta, Mamadou Thiam. Vezetőedző: Ioan Ovidiu Sabau
Kispadon: Gorcea (k.), Mitrea, Lasure, Ov. Popescu, Codrea, Oaida, Bota, Silaghi, Tchassem, Bettaieb, Miranjan
Gólszerző:
Kiállítva: F. Stefan (6.)
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