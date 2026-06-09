Nemzeti Sportrádió

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Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Kazahsztán 3–1

Schäfer András hatalmas bombájával fordítottunk a kazahok ellen – videó

R. P.R. P.
2026.06.09. 20:43
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Fotó: Czinege Melinda
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Dasztan Szatpajev magyar válogatott Kazahsztán
Debrecenben a Magyarország–Kazahsztán felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a kazahok megszerezték a vezetést a 9. percben, erre a második félidő elején Szoboszlai Dominik válaszolt. A 67. percben Schäfer András hatalmas góllal szerzett vezetést Marco Rossi csapatának. Íme, a három gól!

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9. perc: 0–1 (Szerhij Malij)

52. perc: 1–1 (Szoboszlai Dominik)

67. perc: 2–1 (Schäfer András)

90+2. perc: 3–1 (Tóth Rajmund)

 

Dasztan Szatpajev magyar válogatott Kazahsztán
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