Édesapja nem félti Sallai Rolandot a törökországi kihívástól

Mint ismert, az isztambuli csapatnak olyan világhírű támadójátékosai vannak, mint Victor Osimhen, Michy Batshuayi, Hakim Ziyes, Mauro Icardi és Dries Mertens.

„Roland erős gyerek, szereti a kihívásokat. Freiburgban is sokkal nehezebb helyzete volt magyarként, mint a német játékosoknak, tehát neki állandóan meg kellett küzdenie, hogy kezdőjátékos legyen. Nem féltem ettől az új kihívástól. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja vívni ezt a harcot is, és be fogja magát játszani a kezdőcsapatba” – szögezte le Sallai Tibor.

Meglátása szerint a négy évre szóló szerződés „nem jelent semmit” , a klubok általában azért kötnek hosszabb távú megállapodásokat, hogy ne ingyen kelljen elengedniük a játékosaikat.

„Lehet, hogy egy év múlva el tud igazolni máshova. Esély mindig van mindenre, csak tenni kell érte, és szerintem Roli tenni is fog azért, hogy a Galatasaray jól szerepeljen, akár a bajnokságban, akár az Európa-ligában” – vélekedett.