NB II: a BVSC és a Karcag is fordított otthon; előnyben a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 12. fordulójában. A 13 órai találkozókon az újonc Karcag a Békéscsaba, míg az eddig sereghajtó, emberelőnybe kerülő BVSC a Szentlőrinc ellen fordított hazai pályán. 15 órától az utolsó előtti Budafok Szegeden szerepel, az öt bajnoki óta veretlen Kozármisleny pedig a Csákvárral csap össze. Később a Honvéd a szintén fővárosi Soroksárral csatázik, a Kecskemét megyei riválissal, a Tiszakécskével mérkőzik meg, az előző két meccsén tíz gólt kapó Mezőkövesd Ajkára utazik. Hétfőn a Vasas–Videoton összecsapással zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el.

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 15 órakor kezdődött: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE 2–0 (Rabatin 18., Miskolczi 25.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Jelena 10.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! A 13 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei: BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE 2–1 (Dénes A. 76., Bacsa P. 78., ill. Nagy R. 11.) – Kiállítva: Décsy (68., Szentlőrinc) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre 4–2 (Kovalovszki 49., Székely D. 58., Kohut 67., László D. 78., ill. Csató 35., Harsányi I. 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! Később kezdődik: 17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC

17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE HÉTFŐ

20.00: Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) AZ ÁLLÁS A 13 ÓRAI

MÉRKŐZÉSEK UTÁN M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 11 7 2 2 19–12 +7 23 2. Budapest Honvéd 11 7 1 3 25–12 +13 22 3. Karcagi SC 12 6 3 3 16–16 0 21 4. Kecskeméti TE 11 6 2 3 18–13 +5 20 5. Mezőkövesd 11 6 2 3 19–15 +4 20 6. Csákvár 11 5 4 2 16–9 +7 19 7. Szeged-Csanád GA 11 5 3 3 13–10 +3 18 8. Videoton FC Fehérvár 11 3 4 4 13–13 0 13 9. Kozármisleny 11 3 4 4 10–15 –5 13 10. Soroksár SC 10 3 3 4 16–18 –2 12 11. Tiszakécske 11 3 3 5 12–20 –8 12 12. BVSC-Zugló 12 3 2 7 11–13 –2 11 13. Békéscsaba 12 2 5 5 16–21 –5 11 14. FC Ajka 11 3 1 7 7–15 –8 10 15. Szentlőrinc 12 2 4 6 14–17 –3 10 16. Budafoki MTE 10 2 3 5 7–13 –6 9