Nemzeti Sportrádió

NB II: a BVSC és a Karcag is fordított otthon; előnyben a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Vágólapra másolva!
2025.11.02. 12:51
null
A Honvéd a Mezőkövesd elleni bajnoki és a debreceni kupasiker után újabb lépést tehet céljai felé (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár labdarúgó NB II 12. forduló Karcag Tiszakécske BVSC BMTE Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét BVSC-Zugló Soroksár Mezőkövesd Budafok KTE
Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 12. fordulójában. A 13 órai találkozókon az újonc Karcag a Békéscsaba, míg az eddig sereghajtó, emberelőnybe kerülő BVSC a Szentlőrinc ellen fordított hazai pályán. 15 órától az utolsó előtti Budafok Szegeden szerepel, az öt bajnoki óta veretlen Kozármisleny pedig a Csákvárral csap össze. Később a Honvéd a szintén fővárosi Soroksárral csatázik, a Kecskemét megyei riválissal, a Tiszakécskével mérkőzik meg, az előző két meccsén tíz gólt kapó Mezőkövesd Ajkára utazik. Hétfőn a Vasas–Videoton összecsapással zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

15 órakor kezdődött:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE 2–0 (Rabatin 18., Miskolczi 25.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Jelena 10.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 13 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE 2–1 (Dénes A. 76., Bacsa P. 78., ill. Nagy R. 11.) – Kiállítva: Décsy (68., Szentlőrinc) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre 4–2 (Kovalovszki 49., Székely D. 58., Kohut 67., László D. 78., ill. Csató 35., Harsányi I. 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Később kezdődik:

17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC 
17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC 
17.00: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE 

HÉTFŐ
20.00: Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS A 13 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK UTÁN		MGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC1172219–12+723
  2. Budapest Honvéd1171325–12+1322
  3. Karcagi SC1263316–16021
  4. Kecskeméti TE1162318–13+520
  5. Mezőkövesd1162319–15+420
  6. Csákvár1154216–9+719
  7. Szeged-Csanád GA1153313–10+318
  8. Videoton FC Fehérvár1134413–13013
  9. Kozármisleny1134410–15–513
10. Soroksár SC1033416–18–212
11. Tiszakécske1133512–20–812
12. BVSC-Zugló1232711–13–211
13. Békéscsaba1225516–21–511
14. FC Ajka113177–15–810
15. Szentlőrinc1224614–17–310
16. Budafoki MTE102357–13–69

 

 

Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár labdarúgó NB II 12. forduló Karcag Tiszakécske BVSC BMTE Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét BVSC-Zugló Soroksár Mezőkövesd Budafok KTE
Legfrissebb hírek

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár

Labdarúgó NB II
48 perce

Fordulatos meccsen győzött a Békéscsaba ellenében az újonc Karcag

Labdarúgó NB II
48 perce

Másfél perc alatt fordított a BVSC

Labdarúgó NB II
49 perce

NB II: Szeged-Csanád GA–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
52 perce

Férfi vízi ob I: simán nyert Kaposváron a BVSC és Szentesen a Vasas

Vízilabda
21 órája

Megvan, mikor pótolják a hét elején elmaradt NB II-es bajnokit

Labdarúgó NB II
2025.10.31. 15:15

Akárcsak két éve a döntőben, a ZTE ismét két góllal győzte le NB II-es ellenfelét a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.10.30. 19:56

Második meccsét is megnyerte a Szolnok a férfi vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.10.30. 19:38
Ezek is érdekelhetik