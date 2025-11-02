NB II: a BVSC és a Karcag is fordított otthon; előnyben a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
15 órakor kezdődött:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE 2–0 (Rabatin 18., Miskolczi 25.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Jelena 10.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 13 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:
BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE 2–1 (Dénes A. 76., Bacsa P. 78., ill. Nagy R. 11.) – Kiállítva: Décsy (68., Szentlőrinc) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre 4–2 (Kovalovszki 49., Székely D. 58., Kohut 67., László D. 78., ill. Csató 35., Harsányi I. 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Később kezdődik:
17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC
17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE
HÉTFŐ
20.00: Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS A 13 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK UTÁN
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|11
|7
|2
|2
|19–12
|+7
|23
|2. Budapest Honvéd
|11
|7
|1
|3
|25–12
|+13
|22
|3. Karcagi SC
|12
|6
|3
|3
|16–16
|0
|21
|4. Kecskeméti TE
|11
|6
|2
|3
|18–13
|+5
|20
|5. Mezőkövesd
|11
|6
|2
|3
|19–15
|+4
|20
|6. Csákvár
|11
|5
|4
|2
|16–9
|+7
|19
|7. Szeged-Csanád GA
|11
|5
|3
|3
|13–10
|+3
|18
|8. Videoton FC Fehérvár
|11
|3
|4
|4
|13–13
|0
|13
|9. Kozármisleny
|11
|3
|4
|4
|10–15
|–5
|13
|10. Soroksár SC
|10
|3
|3
|4
|16–18
|–2
|12
|11. Tiszakécske
|11
|3
|3
|5
|12–20
|–8
|12
|12. BVSC-Zugló
|12
|3
|2
|7
|11–13
|–2
|11
|13. Békéscsaba
|12
|2
|5
|5
|16–21
|–5
|11
|14. FC Ajka
|11
|3
|1
|7
|7–15
|–8
|10
|15. Szentlőrinc
|12
|2
|4
|6
|14–17
|–3
|10
|16. Budafoki MTE
|10
|2
|3
|5
|7–13
|–6
|9