Fordított a Csákvár, mégis pontot mentett emberhátrányban a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 81.), Bakó S., Máté Cs. – Jelena (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai (Karacs, 92.) – Farkas A., Radics M. (Szalai P., 58.), Magyar Zs. (Szakály, 92.) – Mondovics (Ominger, 79.), Bányai P., Szabó B. (Simon A., 58.) Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Jelena (10.), Kozics (76. – 11-esből) illetve Magyar Zs. (63., 68. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Bíró M. (51.)



ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdte a találkozót a hazai csapat és már a 10. percben vezetett is Jelena Richárd találatával. A gól után rendezte sorait a Csákvár és enyhe mezőnyfölénybe került, de komolyabb helyzetig nem jutott el. A félidő végén nem tudta növelni előnyét a Misleny, pedig Jelena közel állt a duplázáshoz. A második félidőre harcosan érkezett ki a Csákvár és mindent megtett az egyenlítésért. Aztán az 51. percben Bíró Márk megkapta második sárgáját és így emberhátrányba került a hazai csapat. Ezt követően átvette az irányítást a vendég alakulat és jött Magyar Zsolt, akinek az első távoli lövése még nem sikerült, de a 63. percben már nem hibázott és kilőtte a bal felső sarkot, ezzel egyenlített a Csákvár. Majd a 68. percben büntetőhöz jutott a vendég csapat, ezt is Magyar Zs. értékesítette, így az ő duplájával már vezetett is az Aqvital. Ezután megtettek mindent a vendégek, hogy szerezzenek egy gólt és eldöntsék a három pont sorsát, de a Kozármisleny sem adta fel és kontrákból próbált egyenlíteni. A 76. percben egy beadás után, kezezés miatt büntetőhöz jutott a hazai csapat, ezt Kozics Barnabás értékesítette higgadtan és ismét egyenlő lett az állás. A mérkőzés hátralévő részében próbálta megnyerni a meccset a Csákvár, a hazai csapat sem volt elégedett a döntetlennel, csereként érkezett Pesti és vártak egy jó lehetőséget a kontrára, amivel otthon tarthatták volna a három pontot. A végén parázs lett a találkozó, a játékvezető pár ítéletével felkorbácsolta a hangulatot, de további találat már nem született. A Csákvár megfordította a találkozót, de a Kozármisleny emberhátrányban is tudott egyenlíteni és így otthon tartott egy pontot.









PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kozármisleny a remek idényt futó és a mezőnyben legkevesebb, mindössze kilenc gólt kapó Csákvár ellen.