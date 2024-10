Nem bírt egymással a Békéscsaba és a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAPEST HONVÉD 1–1 (1–1)

Békéscsaba, 1460 néző. Vezette: Sipos Tamás (Horváth Zoltán, Szalai Dániel)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Albert, Csató M. (Szabó B., a szünetben) – Gyenti (Maronyai, 87.), Hodonicki, Pintér N. (Sármány, 65.), Hursán, Mikló – Czékus (Vólent, 87.), Szatmári I. (Zádori, 74.). Vezetőedző: Csató Sándor

BP. HONVÉD FC: Tujvel – Pauljevics, Kulbacsuk, Szabó T. – Benczenleitner, Csilus, Kesztyűs B. (Sigér Á., 67.), Hangya, – Lőrinczy (Pekár, 44.) – Medgyes (Ihrig-Farkas, 83.), Simon B. (Keresztes, 67.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Pintér N. (25.), ill. Simon B. (10.)

Kiállítva: Kulbecsuk (40.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Szerettük volna már az elejétől minél többet birtokolni a labdát, támadásokat akartunk vezetni, de az ellenfél nem engedett bennünket kibontakozni. Egy nagy védelmi hibából gólt kaptunk, az első húsz perc után azonban magunkhoz tértünk. A második félidőben szerettük volna a labdákat a szélekig vinni, de kevés értékelhető beadás volt. Nyerni akarunk, de nem sikerült.

Laczkó Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést, agresszívan letámadtunk. Miután megszereztük a vezetést, további helyzeteink is voltak, de sajnos nem jönnek azok a pluszok, amikkel el tudtuk volna dönteni a mérkőzést. Egyéni hibából hátrányba kerültünk, azután már nehéz volt játszani. A második félidőben tudatosan visszaálltunk, de még így is voltak lehetőségeink. Amikor nem tudsz nyerni, az a legfontosabb, hogy ne kapj ki.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Honvéd tűnt agresszívebbnek a mérkőzés elején, a 4. percben Simon Benedek kis híján be is vette Uram János kapuját. Hat perccel később már a csabaiak kapujában landolt a labda, a főszereplő ismét Simon volt, aki közelről, szép mozdulattal helyezte a labdát a hazaiak hálójába. Pörgős, jó iramú találkozót láthatott a szépszámú publikum. A vendégek nem vettek vissza a tempóból, a 25. percben némiképp váratlanul a gyors és szemfüles Pintér Norbert révén kiegyenlített a Békéscsaba, majd Vjacseszlav Kulbecsuk megmozdulása után emberelőnybe is került. Kifejezetten jó, eseményekben bővelkedő mérkőzést láthatott a publikum itt is, ott is egy-egy góllal.

Kevesen hitték, hogy az érdemi dolgok már az első félidőben megtörténtek, szünet után nagy rohanás jellemezte a mérkőzést, de kevesebb igazi nagy helyzetet jegyezhettünk fel. Az emberhátrányban játszó Honvéd arra vigyázott, hogy ne kapjon gólt. A lilák igyekeztek minél többször zavarba hozni a fővárosiak védelmét, de csak kapufáig jutottak el, így meg kellett elégedniük az egy ponttal.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. A másodosztályban még soha nem találkozott még egymással a Békéscsaba 1912 Előre és a Bp. Honvéd. Meglátjuk, mire megy az előző négy fordulóban mindössze három pontot gyűjtő, újonc Előre a múltjához méltatlanul szereplő és a legutóbbi négy bajnokiját elveszítve kiesésre álló Honvéd ellen. Ha a kispestiek nyernek, megelőzik a lila-fehéreket.