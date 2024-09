A kecskeméti zuhogó esőben szerezte meg első idegenbeli pontjait a Nyíregyháza

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 0–2 (0–2)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1413 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Kovácsréti (27.), Navrátil (43.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Őrületesen nagy gól volt! Kovácsréti Márk talán nemcsak a forduló, hanem az ősz legszebb találatát is megszerezte. AMár az előző meccseken is az újonc egyik, ha nem a legjobb játékosa volt, többször is kiemelkedő teljesítményt nyújtott és bár szinte mindig bal lábbal ér a labdába, ezúttal jobbal célozta meg a kecskeméti kaput – és milyen jól tette, gondolhatták a nyírségi szurkolók – akik lehettek vagy százan, az esős idő ellenére is vállalták a nagy utazást, hogy Kecskeméten is szurkoljanak kedvenceiknek.



Pedig az első percekben egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy a Nyíregyháza gólt szerez. Körülbelül öt perc telt el úgy, hogy még a tizenhatosáról sem tudott kijönni a csapat: szögletek jobbról, beadások balról, az is megtörtént, hogy a gólvonalról kellett menteniük a védőknek. Jókora elánnal kezdte tehát a mérkőzést a KTE, a kapuja elé szorította ellenfelét, ám nem sikerült megszereznie a vezetést, s mivel kicsit visszavett a tempóból, kiegyenlítetté vált a játék. Ezzel együtt még mindig nem volt előjele annak, hogy a Szpari megszerzi a vezetést, igaz, Katona Levente borzalmasan sikerült hazaadására Szlobodan Babics lecsapott, ám eltotojázta a ziccert, utolérték a védők és menteni tudtak. Pedig ez komoly helyzet volt, más kérdés, hogy nem felépített nyírségi támadásnak volt köszönhető, hanem jókora egyéni hibának.



És ekkor jött Kovácsréti Márk, aki nem sokat teketóriázott és bődületes lövéssel küldte a labdát a bal felső sarokba.



A KTE persze, próbált azonnal gyorsítani a tempón, különösen a tizennyolc éves Vattay Márton volt elemében, mindkét oldalvonal mellett feltűnt, máskor középen lehetett megjátszani, szabadrúgásokat harcolt ki, bátran cselezett – jó volt nézni, hogy a fiatalember mennyire élvezi a játékot egy élvonalbeli mérkőzésen.



Ugyanakkor azt is érezni lehetett, mennyire megnőtt a vendégek motivációja annak köszönhetően, hogy előnybe kerültek – megérezték, hogy lehet keresnivalójuk, fegyelmezetten, szervezetten futballoztak. Aztán jött az újabb pofon a kecskemétieknek: Kovácsréti Márk gyorsan elvégzett egy szabadrúgást, Nagy Barnabás átadása után pedig Jaroslav Navrátil az üres kapuba helyezte a labdát.

Nem volt meglepő, hogy kétgólos hátrányban a KTE vezetőedzője, Szabó István kettőt is cserélt és eztán a Kecskemét birtokolta a labdát a második félidő első szakaszában. A nyírségiek azoban továbbra is zártan, nagy odaadással védekeztek, de nem csak a bekkelésre figyeltek, ha labdát szereztek négyen, öten is meglódultak a hazai kapu felé és ezekben a kontratámadásokban mindig volt veszély. Nem sokkal később Tímár Krisztián is frissített csapatán, miközben megállapítottuk, hogy az újonc ragyogóan tartja magát, stabilan futballozik, és a bajnokság első mérkőzésein tapasztalt jókora egyéni hibák már nem jellemzik a csapatot. El kell ismerni a Kecskemét mindent megpróbált, a csapat mentalitásával nem volt probléma, nem arról szólt ez a mérkőzés, hogy ne akarnának a lila-fehérek jól teljesíteni, de ezúttal nem volt átütőerő a támadójátékban és nagyon masszív ellenféllel találkoztak. Ezzel együtt furcsa volt hallani, hogy a nem olyan régen még a harmadosztályban szereplő csapat szurkolói kórusban kritizálták a csapatot: ilyen távoli emlék lenne a feljutás, az azt követő fantasztikus ezüstérem? Az előző évben simán kiharcolt bennmaradás? Megnőttek az igények?



„Harcoljatok!” – szólalt meg a kórus, pedig nem a küzdeni tudással volt a probléma, sokkal inkább a „futballozzatok!” rigmus lett volna helyénvaló…



Ment előre a KTE becsülettel, a Nyíregyháza energiáját egyre jobban lekötötte a védekezés. Nem sok helyzete volt a vendéglátónak, de azokkal sem tudott élni, így végül a Nyíregyháza értékes idegenbeli győzelmet aratott és készülhet máris a jövő heti DVTK elleni keleti rangadóra (már most minden jegy elfogyott arra a mérkőzésre!) a Kecskemét viszont egymás után negyedik bajnoki mérkőzésén szenvedett vereséget.

